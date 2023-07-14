Ціни на діаманти в Україні 2023

Бриллианты. Фото: euronews.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Бриллианты — это одни из самых популярных и драгоценных камней на Земле. Они обладают непревзойденной красотой, блеском и твердостью, и считаются символом роскоши и статуса . Также бриллианты могут стать неплохим источником дополнительного дохода, особенно в наши непростые времена.

Новости.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать бриллианты в Украине.

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Что такое бриллианты

Бриллианты – это драгоценные камни, обладающие особым блеском, красотой и твердостью. Они являются одними из самых популярных и ценных камней в мире. Бриллиантами называют ограненный алмаз.

Алмазы, найденные в природе, имеют необработанную форму – их называют сырыми. При огранке алмаза он приобретает симметричную форму с гранями и фасетками, чтобы максимально раскрыть естественный блеск и сияние этого камня.

Ранние упоминания об алмазах можно найти еще в древних цивилизациях, таких как Индия. Там они использовались как драгоценные камни для украшений и амулетов и имели духовное и религиозное значение. Вокруг этого камня в Индии сложилось много мифов. Индийцы верили, что он дает владеющему им власть над другими людьми, помогает побеждать врагов, оберегает от плохого глаза и болезней, а также наделяет способностью к ясновидению.

В XIII веке люди заметили, что алмазы становятся невероятно красивыми после обработки. Однако в то время камни оставались необработанными, поскольку считалось, что обработка может лишить их магической силы. Начало процессу активной обработки алмазов пришлось на более поздний период. Использование алмазов в качестве драгоценного камня стало популярным примерно 550 лет назад.

В Средние века и во времена Ренессанса бриллианты стали популярны среди европейской знати и королевских семей. Они использовались для создания роскошных ювелирных украшений и символизировали богатство, статус и власть.

В конце 19 века появилась компания De Beers Consolidated Mines Ltd., ставшая доминирующим игроком в алмазной индустрии. Они разработали стратегию контроля добычи, распределения и маркетинга бриллиантов, что позволило им поддерживать стабильность цен и контролировать рынок. De Beers также внесла большой вклад в популяризацию бриллиантов в мире.

В настоящее время бриллианты остаются одним из самых ценных и востребованных драгоценных камней. Они используются в ювелирных украшениях, а также в промышленности, например для создания режущих инструментов или в электронике.

Как правильно сдавать бриллианты в ломбарды

Прежде всего, при сдаче бриллиантов нужно предоставить документы, подтверждающие личность: паспорт гражданина Украины или иностранный документ с переводом.

Чтобы получить более выгодную цену при сдаче фирменного украшения, такого как Tiffani, Bulgari, Bruni и другие, рекомендуется предоставить бирки, этикетки и оригинальную упаковку. Это поможет повысить конечную цену при приеме товара.

Ломбарды проводят анализ бриллиантов в соответствии с международной системой, включающей четыре важные характеристики:

Вес (Carat size). Это масса драгоценных камней измеряется в каратах, где каждый карат равен 0,2 г. Обработанные бриллианты делятся на три основных категории по весу и размеру:

Мелкие (до 0,3 карата)

Средние (до 0,99 карата)

Большие (более 1 карата)

Масса определяется с помощью специальных весов с точностью до сотых грамма.

Цвет или оттенок (Color). Цвет бриллианта определяется на белом фоне с помощью черных инструментов, исключающих отражение. Он оценивается по шкале от 1 до 9. Максимальная стоимость прозрачных бриллиантов с минимальным присутствием оттенков и примесей.

Чистота (Clarity). Чистота является важным показателем качества бриллиантов и отражает их отсутствие дефектов, таких как трещины или включения. Оценка проводится в соответствии с определенными стандартами, используя специальные таблицы и шкалу, установленные по ГОСТу.

Качество огранки (Cut). Качество огранки зависит от мастерства искусного огранителя. Оно определяет точность обработки, влияющую на преломление света гранями и качество блеска бриллианта. Каждая грань должна быть обработана с высокой точностью, чтобы создать идеальное сияние.

Анализ этих характеристик позволяет ломбардам определить стоимость и ценность бриллиантов при их оценке и приеме.

В ювелирных изделиях часто используется имитация драгоценных камней. Для подтверждения подлинности бриллиантов применяется специальная аппаратура, которая анализирует проводимость тепла и светопреломления.

Для продажи драгоценных камней обязательна личная встреча с экспертом. Только с помощью специализированного оборудования и профессиональных знаний специалист сможет оценить их реальную стоимость.

Цены на бриллианты в Украине.

Цены на сдачу бриллиантов в ломбарды Украины отличаются в зависимости от качества бриллиантов, а также их огранки и веса. Так называемую россыпь бриллиантов (очень маленькие камни, встречающиеся в ювелирных изделиях) могут вообще не принять в некоторых ломбардах. В других за один такой камешек могут заплатить от 1 до 5 долларов.

Относительно мелких бриллиантов, массой от 0,2 карата, цены на такие драгоценные камни могут стартовать от 100 и доходить до 500-600 долларов. Это также зависит от качества, чистоты и огранки бриллиантов — параметры, которые можно оценить только при личном визите к специалистам.

Относительно средних и больших бриллиантов – от 0,9 карата – они могут стоить значительно дороже – от 1 тысячи долларов и выше.

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