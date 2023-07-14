Ціни на діаманти в Україні 2023

Діаманти. Фото: euronews.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Діаманти — це одні з найпопулярніших і дорогоцінних каменів на Землі. Вони мають неперевершену красу, блиск та твердість, і вважаються символом розкоші і статусу. Також діаманти можуть стати непоганим джерелом додаткового доходу, особливо в наші непрості часи.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати діаманти в Україні.

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Що таке діаманти

Діаманти — це дорогоцінні камені, які мають особливий блиск, красу і твердість. Вони є одними з найпопулярніших і найцінніших каменів у світі. Діамантами називають огранований алмаз.

Алмази, знайдені у природі, мають необроблену форму — їх називають сирими. При огранюванні алмазу він набуває симетричної форми з гранями і фасетками, щоб максимально розкрити природний блиск і сяйво цього каменю.

Ранні згадки про алмази можна знайти ще в стародавніх цивілізаціях, таких як Індія. там вони використовувалися як коштовне каміння для прикрас та амулетів та мали духовне і релігійне значення. Навколо цього каменю в Індії склалися багато міфів. Індійці вірили, що він дає тому, хто ним володіє, владу над іншими людьми, допомагає перемагати ворогів, оберігає від поганого ока та хвороб, а також наділяє здатністю до ясновидіння.

У XIII столітті люди помітили, що алмази стають неймовірно красивими після обробки. Однак у той час каміння залишалося необробленим, оскільки вважалося, що обробка може позбавити їх магічної сили. Початок процесу активної обробки алмазів прийшлось більш пізній період. Використання алмазів як дорогоцінний камінь стало популярним приблизно 550 років тому.

У Середні віки та в часи Ренесансу діаманти стали популярними серед європейської знаті та королівських сімей. Вони використовувалися для створення розкішних ювелірних прикрас та символізували багатство, статус та владу.

Наприкінці 19 століття з'явилася компанія De Beers Consolidated Mines Ltd., яка стала домінуючим гравцем у алмазній індустрії. Вони розробили стратегії контролю видобутку, розподілу та маркетингу діамантів, що дозволило їм підтримувати стабільність цін та контролювати ринок. De Beers також зробила великий внесок у популяризацію діамантів у світі.

У наш час діаманти залишаються одним з найцінніших і найзатребуваніших коштовних каменів. Вони використовуються в ювелірних прикрасах, а також у промисловості, наприклад, для створення ріжучих інструментів або в електроніці.

Як правильно здавати діаманти в ломбарди

Насамперед при здаванні діамантів потрібно надати документи, що підтверджують особу: паспорт громадянина України або іноземний документ з перекладом.

Щоб отримати вигіднішу ціну при здачі фірмової прикраси, такої як Tiffani, Bulgari, Bruni та інші, рекомендується надати бирки, етикетки та оригінальну упаковку. Це допоможе підвищити кінцеву ціну під час прийому товару.

Ломбарди проводять аналіз діамантів відповідно до міжнародної системи, що включає чотири важливі характеристики:

Вага (Carat size). Це Маса дорогоцінного каміння вимірюється в каратах, де кожен карат дорівнює 0,2 грама. Оброблені діаманти поділяються на три основні категорії за вагою та розміром:

Дрібні (до 0,3 карати)

Середні (до 0,99 карата)

Великі (понад 1 карата)

Маса визначається за допомогою спеціальних ваг з точністю до сотих грама.

Колір або відтінок (Color). Колір діаманту визначається на білому тлі за допомогою чорних інструментів, що виключають відображення. Він оцінюється за шкалою від 1 до 9. Максимальну вартість мають прозорі діаманти із мінімальною присутністю відтінків та домішок.

Чистота (Clarity). Чистота є важливим показником якості діамантів та відображає їх відсутність дефектів, таких як тріщини чи включення. Оцінка проводиться відповідно до певних стандартів, використовуючи спеціальні таблиці та шкалу, встановлені за ГОСТом.

Якість огранювання (Cut). Якість огранювання залежить від майстерності майстерного огранювача. Воно визначає точність обробки, що впливає на заломлення світла гранями та якість блиску діаманта. Кожна грань має бути оброблена з високою точністю, щоб створити ідеальне сяйво.

Аналіз цих характеристик дозволяє ломбардам визначити вартість та цінність діамантів при їх оцінці та прийомі.

У ювелірних виробах часто використовується імітація дорогоцінного каміння. Щоб підтвердити справжність діамантів, застосовується спеціальна апаратура, яка аналізує провідність тепла та світлозаломлення.

Для продажу дорогоцінного каміння обов'язкова особиста зустріч з експертом. Тільки за допомогою спеціалізованого обладнання та професійних знань фахівець зможе оцінити їхню реальну вартість.

Ціни на діаманти в Україні

Ціни на здавання діамантів в ломбарди України дуже відрізняються в залежності від якості діамантів, а також їхньої огранки та ваги. Так звану россип діамантів (дуже маленькі камені, що зустрічаються в ювелірних виробах) можуть взагалі не прийняти в декотрих ломбардах. В інших за один такий камінець можуть заплатити від 1 до 5 доларів.

Щодо дрібних діамантів, масою від 0,2 карата, то ціни на такі дорогоцінні камені можуть стартувати від 100 і доходити до 500-600 доларів. Це також залежить від якості, чистоти, та огранки діамантів — параметри які можна оцінити тільки при особистому візиті до спеціалістів.

Щодо середніх та великих діамантів — від 0,9 карата — вони можуть коштувати значно дорожче — від 1 тисячі доларів і вище.

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