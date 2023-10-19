Зарплаты в 2024 году – работодатели готовы платить больше украинцам

Работодатели в Украине планируют повысить зарплаты в 2024 году
В 2024 году работодатели в Украине намерены повысить заработные платы своим подчиненным. О таких планах объявили большинство владельцев бизнесов, являющихся членами Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).
Об этом свидетельствует опрос, проведенный ассоциацией.
Как могут измениться зарплаты в 2024 году
Согласно исследованию, о намерениях поднять уровень оплаты труда заявили до 93% из 131 члена Бизнес Ассоциации. Более половины опрошенных озвучили диапазон повышения зарплат от 5% до 20%.
Как говорится в итогах исследования, сообщили о намерениях повышения зарплаты в компаниях:
- 29% HR-специалистов — на 10-15%;
- 12% — на 5-10%;
- 10% — на 15-20%.
Только 2% респондентов заявили, что планируют увеличить уровень зарплаты более чем на 20%.
Примечательно, что в 2023 году заработные платы поднимают 76% компаний. Среди них:
- 47% компаний — на 10-15%;
- 26% фирм— на 15-20%;
- 8% — более чем на 20%;
- 8% — менее чем на 10%.
Новые вакансии и дистанционная работа
Также известно, что около 80% опрошенных работодателей на следующий год не планируют сокращать численность своего персонала. О вероятном сокращении заявили только 5%. Более того, 65% опрошенных планируют открыть новые вакансии.
Некоторые сообщили, что планируют увеличить бюджеты на обучение и развитие — 32% респондентов, выйти на другие рынки и искать новых партнеров — 30%, перераспределить функции работников в сторону мультифункциональности — 10%.
Рассказали в компаниях об особенностях работы. Так, в 2023 году 61% работодателей предлагают возможность работать дистанционно. 28% утверждают, что соответствующая опция доступна всем подчиненным, 11% не имеют такой возможности. Последнее касается 15 категорий, среди них — сотрудники складов, производства и торговых точек (магазины), банковские работники, технический персонал (уборщицы, водители, охранники), а также механики.
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