Зарплати у 2024 році — роботодавці готові платити більше українцям

Бізнес-розрахунки. Фото: Unplush

У 2024 році роботодавці в Україні мають намір підвищити заробітні плати своїм підлеглим. Про такі плани оголосили більшість власників бізнесів, які є членами Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

Про це свідчить опитування, проведене асоціацією.

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Згідно з дослідженням, про наміри підняти рівень оплати праці заявили до 93% зі 131 члена Бізнес Асоціації. Більше половини опитаних озвучили діапазон підвищення зарплат від 5% до 20%.

Як йдеться у підсумках дослідження, повідомили про наміри підвищення зарплати у компаніях:

29% HR-фахівців — на 10-15%;

12% — на 5-10%;

10% — на 15-20%.

Лише 2% респондентів заявили, що планують збільшити рівень зарплати на понад 20%.

Примітно те, що у 2023 році заробітні плати піднімають 76% компаній. З-поміж них:

47% компаній — на 10-15%;

26% фірм — на 15-20%;

8% — більш ніж на 20%;

8% — менш ніж на 10%.

Джерело: ЕБА

Нові вакансії та дистанційна робота

Також відомо, що близько 80% опитаних роботодавців наступного року не планують скорочувати чисельність свого персоналу. Про ймовірне скорочення заявили тільки 5%. Більше того, 65% опитаних планують відкрити нові вакансії.

Дехто повідомив, що планує збільшити бюджети на навчання та розвиток — 32% респондентів, вийти на інші ринки та шукати нових партнерів — 30%, перерозподілити функції працівників у бік мультифункціональності — 10%.

Розповіли у компаніях про особливості роботи. Так, у 2023 році 61% роботодавців пропонують можливість працювати дистанційно. 28% стверджують, що відповідна опція доступна усім підлеглим, 11% не мають такої змоги. Останнє стосується 15 категорій, з-поміж них — співробітники складів, виробництва і торгових точок (магазини), банківські працівники, технічний персонал (прибиральниці, водії, охоронці), а також механіки.

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