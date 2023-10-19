Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Роботодавці в Україні планують підвищити зарплати у 2024 році arrow

Роботодавці в Україні планують підвищити зарплати у 2024 році

19 жовтня 2023 10:47
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати у 2024 році — роботодавці готові платити більше українцям
Бізнес-розрахунки. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У 2024 році роботодавці в Україні мають намір підвищити заробітні плати своїм підлеглим. Про такі плани оголосили більшість власників бізнесів, які є членами Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

Про це свідчить опитування, проведене асоціацією.

Читайте також:

Як можуть змінитися зарплати у 2024 році

Згідно з дослідженням, про наміри підняти рівень оплати праці заявили до 93% зі 131 члена Бізнес Асоціації. Більше половини опитаних озвучили діапазон підвищення зарплат від 5% до 20%.

Як йдеться у підсумках дослідження, повідомили про наміри підвищення зарплати у компаніях:

  • 29% HR-фахівців — на 10-15%;
  • 12% — на 5-10%;
  • 10% — на 15-20%.

Лише 2% респондентів заявили, що планують збільшити рівень зарплати на понад 20%.

Примітно те, що у 2023 році заробітні плати піднімають 76% компаній. З-поміж них:

  • 47% компаній — на 10-15%;
  • 26% фірм — на 15-20%;
  • 8% — більш ніж на 20%;
  • 8% — менш ніж на 10%.

 

зарплати - робота в Україні
Джерело: ЕБА

Нові вакансії та дистанційна робота

Також відомо, що близько 80% опитаних роботодавців наступного року не планують скорочувати чисельність свого персоналу. Про ймовірне скорочення заявили тільки 5%. Більше того, 65% опитаних планують відкрити нові вакансії.

Дехто повідомив, що планує збільшити бюджети на навчання та розвиток — 32% респондентів, вийти на інші ринки та шукати нових партнерів — 30%, перерозподілити функції працівників у бік мультифункціональності — 10%.

Розповіли у компаніях про особливості роботи. Так, у 2023 році 61% роботодавців пропонують можливість працювати дистанційно. 28% стверджують, що відповідна опція доступна усім підлеглим, 11% не мають такої змоги. Останнє стосується 15 категорій, з-поміж них — співробітники складів, виробництва і торгових точок (магазини), банківські працівники, технічний персонал (прибиральниці, водії, охоронці), а також механіки.

Більше про ринок праці

Нагадаємо, у Міністерстві економіки оприлюднили перелік професій, на які буде попит в Україні до 2028 року. Потреба у деяких спеціалістах зростатиме щороку.

Кабінет міністрів оновив законодавство щодо трудових відносин. Внесли зміни до порядку розірвання трудових договорів.

Експерти назвали регіони-лідери за зростанням заробітних плат в Україні. У ТОП 3 — Київська, Дніпропетровська та Харківська області.

Також ми повідомляли, що в Україні працює державна програма, за якою роботодавці можуть отримати від 67 тис. грн допомоги. Для цього потрібно відповідати певним вимогам.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі