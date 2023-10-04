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На Манхэттене или Печерске: в Киеве продают элитный пентхаус по ценам Нью-Йорка

4 октября 2023 06:52
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
в Киеве продают элитный пентхаус за 3,4 миллиона долларов США
Taryan Towers в Киеве. Фото: digest.od.ua
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

На рынке недвижимости в Украине за последние месяцы произошли некоторые изменения. Стоимость жилья в долларовом эквиваленте фактически приблизилась к уровню 2021 года, а цены на элитные квартиры в Киеве легко конкурируют со стоимостью квартир в Нью-Йорке.

Новини.LIVE рассказывают об одном из самых дорогих пентхаусов Киева и сравнивает его с квартирой в Нью-Йорке по такой же цене.

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Элитный пентхаус в Киеве

Квартира, предлагаемая к продаже, расположена в одном из самых красивых и современных жилых комплексов Украины — Taryan Towers и стоит 3,4 миллиона долларов США. Сам комплекс состоит из трех 31-этажных башен, соединенных между собой двухэтажными стеклянными мостами. Башни комплекса обладают футуристической архитектурой и облицованы стеклом и металлом.

Образ Taryan Towers вдохновленный архитектурой Лондона, Сингапура и Дубая создал известный британский архитектор Джон Доуз. Он член Королевского института британских архитекторов (RIBA), один из авторов Ferrari World в Абу-Даби. Taryan Towers были признаны одними из лучших построек мира в 2020 году. Комплекс получил награду в категории "Жилые дома" на конкурсе International Property Awards, который считается "Оскаром" в сфере недвижимости.

В Taryan Towers есть свой ТРЦ с зоной премиальных бутиков, супермаркет, рестораны, детская школа раннего развития, бассейны и фонтаны.

Сам пентхаус двухуровневый и расположен на 30 и 31 этажах ЖК. Следует отметить, что ни ремонта, ни меблировки в квартире нет. Площадь пентхауса составляет 400 квадратных метров: общая – 390 м2; жилая – 185 м2; площадь кухни - 35 м2; высота потолков – 4.2 м. В квартире пять комнат.

  • 5 комн. квартира в Taryan Towers
    Пентхаус в Taryan Towers. Фото: thecapital.com.ua
  • 5 комн. квартира в Taryan Towers
    Пентхаус в Taryan Towers. Фото: thecapital.com.ua
  • 5 комн. квартира в Taryan Towers
    Пентхаус в Taryan Towers. Фото: thecapital.com.ua
  • 5 комн. квартира в Taryan Towers
    Пентхаус в Taryan Towers. Фото: thecapital.com.ua
  • 5 комн. квартира в Taryan Towers
    Пентхаус в Taryan Towers. Фото: thecapital.com.ua
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Элитная квартира в Нью-Йорке

За такую же цену – 3,4 миллиона долларов США – с легкостью можно найти и элитное жилье в самом центре Нью-Йорка. Квартира расположена в доме возле Центрального парка на Манхэттене. Жилье имеет 6 комнат: 3 спальни и 3 ванны.

Отдельная спальня с гардеробной и туалетной комнатой ведет в главную спальню и ванную комнату с видом на лужайку и деревья. В спальне также расположены два огромных шкафа, один из которых кедровый.

Напротив холла находится вторая спальня размером с ванной комнатой с душевой кабиной и большой гардеробной. В этой большой спальне установлены две односпальные кровати, которые идеально подходят для детской комнаты или для гостей.

На кухню и комнату для персонала можно попасть через прихожую или столовую. Комнату для персонала можно переделать как под домашний офис, так и соединить с кухней, образуя огромную кухню-столовую.

Квартира расположена в доме на углу 66-й улицы и Центрального парка, рядом с отличными ресторанами, магазинами, Линкольн-центром и музеями. В здании есть консьерж, швейцар и суперинтендант.

  • Квартира на Манхэттене
    Квартира на Манхэттене. Фото: realtor.com
  • Квартира на Манхэттене
    Квартира на Манхэттене. Фото: realtor.com
  • Квартира на Манхэттене
    Квартира на Манхэттене. Фото: realtor.com
  • Квартира на Манхэттене
    Квартира на Манхэттене. Фото: realtor.com
  • Квартира на Манхэттене
    Квартира на Манхэттене. Фото: realtor.com
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Напомним, мы рассказывали о коттедже под Киевом площадью 1200 квадратных метров. Трехэтажный дом из красного кирпича, снаружи украшенный гранитом, а внутри мрамором. И о еще одном, чуть больше, площадью 3000 метров, который стоит 13 миллионов долларов .

Кроме того, мы нашли элитный дворец, продающийся возле Лавры . Имение стоит "всего" 9 миллионов долларов.

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