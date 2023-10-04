в Києві продають елітний пентхаус за 3,4 мільйона доларів США

Taryan Towers у Києві. Фото: digest.od.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На ринку нерухомості в Україні за останні місяці відбулися певні зміни. Вартість житла у доларовому еквіваленті фактично наблизилася до рівня 2021 року, а ціни на елітні квартири у Києві з легкістю конкурують з вартістю квартир у Нью-Йорку.

Новини.LIVE розповідають про один із найдорожчих пентхаусів Києва і порівнює його з квартирою у Нью-Йорку за таку ж ціну.

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Квартира, яку пропонують до продажу, розташована в одному з найкрасивіших та найсучасніших житлових комплексів України — Taryan Towers та коштує 3,4 мільйони доларів США. Сам комплекс складається із трьох 31-поверхових веж, з'єднаних між собою двоповерховими скляними мостами. Башти комплексу мають футуристичну архітектуру та облицьовані склом та металом.

Образ Taryan Towers натхненний архітектурою Лондона, Сінгапуру та Дубая, створив відомий британський архітектор Джон Доуз. Він є членом Королівського інституту британських архітекторів (RIBA), один із авторів Ferrari World в Абу-Дабі. Taryan Towers були визнані одними з найкращих будівель світу у 2020 році. Комплекс отримав нагороду у категорії "Житлові будинки" на конкурсі International Property Awards, який вважається "Оскаром" у галузі нерухомості.

У Taryan Towers є: свій ТРЦ із зоною преміальних бутіків, супермаркет, ресторани, дитяча школа раннього розвитку, басейни та фонтани.

Сам пентхаус дворівневий та розташований на 30 та 31 поверхах ЖК. Слід зазначити, що ані ремонту, а ні меблюваення в квартирі немає. Площа пентхаусу складає 400 квадратних метрів: загальна — 390 м2; житлова — 185 м2; площа кухні — 35 м2; висота стель — 4.2 м. У квартирі п'ять кімнат.

Пентхаус у Taryan Towers. Фото: thecapital.com.ua

Пентхаус у Taryan Towers. Фото: thecapital.com.ua

Пентхаус у Taryan Towers. Фото: thecapital.com.ua

Пентхаус у Taryan Towers. Фото: thecapital.com.ua

Пентхаус у Taryan Towers. Фото: thecapital.com.ua 1 / 5

Елітна квартира у Нью-Йорку

За таку ж ціну — 3,4 мільйони доларів США — з легкістю можна знайти і елітне житло у самому центрі Нью-Йорка. Квартира розташована у будинку біля Центрального парку, що що на Манхеттені..Житло має 6 кімнат: 3 спальні і 3 ванни.

Окрема спальня з гардеробною та туалетною кімнатою веде до головної спальні та ванної кімнати з видом на галявину та дерева. У спальні також розташовані дві величезні шафи, одна з яких кедрова.

Навпроти холу знаходиться друга спальня розміром із ванною кімнатою з душовою кабіною та великою гардеробною. У цій великій спальні встановлені два односпальні ліжка, які ідеально підходять для дитячої або кімнати для гостей.

На кухню та кімнату для персоналу можна потрапити через передпокій або їдальню. Кімнату для персоналу можна переробити як під домашній офіс, так і поєднати з кухнею, утворюючи величезну кухню-їдальню.

До розташований на розі 66-ї вулиці та Центрального парку, поряд з відмінними ресторанами, магазинами, Лінкольн-центром та музеями. У будівлі є консьєрж, швейцар та суперінтендант.

Квартира на Манхеттені. Фото: realtor.com

Квартира на Манхеттені. Фото: realtor.com

Квартира на Манхеттені. Фото: realtor.com

Квартира на Манхеттені. Фото: realtor.com

Квартира на Манхеттені. Фото: realtor.com 1 / 5

Нагадаємо, ми розповідали про котеддж під Києвом площею 1200 квадратних метрів. Триповерховий будинок із червоної цегли, зовні оздоблений гранітом, а всередині — мармуром. І про ще один, трохи більший, площею 3000 метрів, який коштує 13 мільйонів доларів.

Крім того, ми знайшли елітний палац, що продають біля Лаври. Маєток коштує "лише" 9 мільйонів доларів.