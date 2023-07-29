У Києві продають квартиру у будинку Зеленьского за 200 мільонів гривень

Будинок за адресою Грушевського, 9а. Фото: grushevskogo.estate

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Незважаючи на тривалу кровопролитну війну з російськими загарбниками, що триває в Україні протягом майже півтора роки, ритм життя в столиці не припиняється. Навіть в таких умовах на ринку елітного житла у Києві продовжує бути "гаряче". В столиці продається житло, що більше схоже на справжні палаци. Цінники на такі квартири також "королівські".

Наприклад, квартира, про яку ми розповідаємо, коштує "лише" трохи більше 217 мільйонів гривень. Новини.LIVE розповідають про одне з найдорожчих помешкань Києва, яке розташоване у "будинку Зеленського".

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Квартира у "будинку Зеленського"

Житло розташоване у будинку за адресою вулиця Михайла Грушевського, 9А. Саме в цьому будинку президент України Володимир Зеленський має квартиру. Про це Зеленський розповів під час пресконференції навесні 2021 року.

Під час спілкування з журналістами президент сказав, що відзначив свій 43-й день народження вдома, в квартирі на вулиці Грушевського. Його колеги-"кварталівці" приготували приємний сюрприз і запросили до квартири комерційного директора студії Тимура Міндича та влаштували вечірку.

"Був крутий сюрприз. У квартирі немає навіть ремонту. Був такий прикол: музичні інструменти привезли", — поділився з журналістами Зеленський, зауваживши, що "кварталівці" прийшли разом зі своїми дружинами, співали пісні та насолоджувалися вечіркою, ніяких зірок, за його словами, на святі не було.

Як повідомлялось, квартира Зеленського розташована на четвертому поверсі елітного будинку, який розташовано біля Маріїнського парку та неподалік станції метро "Арсенальна". Будинок знаходиться поруч з Верховною Радою та урядовим кварталом, неподалік від центральної частини міста.

Що відомо про квартиру

Квартира знаходиться на 18 поверсі та має площу 490 квадратних метри. В квартирі є централізована система кондиціювання, зал для ділових зустрічей, басейн та СПА-центр.

Крім того, житло захищено спецохороною та обладнано системою "розумний будинок". З тераси квартири відкривається краєвид на Дніпро та лівий берег Києва. Коштує таке помешкання 217 226 111 грн.

Квартира у "будинку Зеленьского". Фото: OLX

Квартира у "будинку Зеленьского". Фото: OLX

Квартира у "будинку Зеленьского". Фото: OLX

"Будинок Зеленьского". Фото: OLX

Квартира у "будинку Зеленьского". Фото: OLX 1 / 5

Нагадаємо, ми розповідали про котеддж під Києвом площею 1200 квадратних метрів. Триповерховий будинок із червоної цегли, зовні оздоблений гранітом, а всередині — мармуром. І про ще один, трохи більший, площею 3000 метрів, який коштує 13 мільйонів доларів.

Крім того, ми знайшли елітний палац, що продають біля Лаври. Маєток коштує "лише" 9 мільйонів доларів.