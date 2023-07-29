В Киеве продают квартиру в доме Зеленьского за 200 миллионов гривен

Дом по адресу Грушевского, 9а. Фото: grushevskogo.estate

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на продолжающуюся в Украине кровопролитную войну с российскими захватчиками, которая длится уже больше полутора лет, ритм жизни в столице не прекращается. Даже в таких условиях на рынке элитного жилья в Киеве продолжает быть "горячо". В столице продается жилье, которое больше похоже на настоящие дворцы. Ценники на такие квартиры тоже "королевские".

К примеру, квартира, о которой мы рассказываем, стоит "лишь" чуть больше 217 миллионов гривен. Новини.LIVE рассказывают об одной из самых дорогих квартир Киева, расположенную в "доме Зеленского".

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Квартира в "доме Зеленского"

Жилье находится в доме по адресу улица Михаила Грушевского, 9А. Именно в этом доме у президента Украины Владимира Зеленского есть квартира. Об этом Зеленский рассказал на пресс-конференции весной 2021 года.

Во время общения с журналистами президент сказал, что отметил свой 43-й день рождения дома, в квартире на улице Грушевского. Его коллеги-"кварталовцы" приготовили приятный сюрприз, пригласили в квартиру коммерческого директора студии Тимура Миндича и устроили вечеринку.

"Был крутой сюрприз. В квартире нет даже ремонта. Был такой прикол: музыкальные инструменты привезли", — поделился с журналистами Зеленский, заметив, что "кварталовцы" пришли вместе со своими женами, пели песни и наслаждались вечеринкой, никаких звезд, по его словам, на празднике не было.

Как сообщалось, квартира Зеленского расположена на четвертом этаже элитного дома, который находится возле Мариинского парка и недалеко от станции метро "Арсенальная". Дом находится рядом с Верховной Радой и правительственным кварталом, недалеко от центральной части города.

Что известно о квартире

Квартира находится на 18 этаже и имеет площадь 490 квадратных метров. В квартире есть централизованная система кондиционирования, зал для деловых встреч, бассейн и СПА-центр.

Кроме того, жилье защищено спецохраной и оборудовано системой "умный дом". С террасы квартиры открывается вид на Днепр и левый берег Киева. Стоит такое жилье 217 226 111 грн.

Квартира в "доме Зеленьского". Фото: OLX

Квартира в "доме Зеленьского". Фото: OLX

Квартира в "доме Зеленьского". Фото: OLX

"Дом Зеленьского". Фото: OLX

Квартира в "доме Зеленьского". Фото: OLX 1/5 _ 5

Напомним, мы рассказывали о коттедже под Киевом площадью 1200 квадратных метров. Трехэтажный дом из красного кирпича, снаружи украшенный гранитом, а внутри мрамором. И о еще одном, чуть больше, площадью 3000 метров, который стоит 13 миллионов долларов.

Кроме того, мы нашли элитный дворец, продающийся возле Лавры . Имение стоит "всего" 9 миллионов долларов.