Список пунктів прийому металобрухту у Львові: ціни на брухт чорного та кольорового металу 2023

Где сдать металлолом во Львове: цены за 1 кг черного и цветного металла
Металлолом — это ценный ресурс, который может быть переработан и повторно использован, что хорошо для экологии и способствует экономии сырья. Кроме того, сдача металлолома — это не только экологически ответственно, но еще и прибыльно.
Новини.LIVE рассказывают, где сдать металл во Львове и сколько стоит лом черных и цветных металлов в Украине.
Сириус Запад
Компания занимается закупкой черных и цветных металлов. Здесь можно сдать медь, латунь и алюминий. Кроме того, компания предоставляет услуги по вывозу лома на собственном транспорте и демонтаже конструкций.
Адрес пунктов: ул. Грунтовая, 5; ул. Раховская, 19
Металл-лист
Компания предоставляет услуги по приему черного и цветного металлолома, демонтажу металлоконструкций и их транспортировке. Кроме того, специалисты компании работают не только по Львову, но и по всей области. Здесь можно сдать медь, латунь, бронзу и алюминий, нержавейку и магний. Также компания принимает батареи, ванны, трубы, радиаторы, газовые колонки и котлы, цистерны, баки, бытовую технику и т.д.
Адрес пунктов: ул. Владимира Большого, 1.
Приемка
Компания принимает, черный да цветной металлолом. В том числе медь, латунь, железо, чугун, алюминий. Кроме того, она предоставляет услуги по вывозу лома на собственном транспорте.
Адрес пунктов: ул. Троллейбусная, 15; ул. Стрыйская 294а; ул. Кульпарковская, 110; ул. Научная, 12; ул. Героев УПА, 11; ул. Городоцкая, 163.
Ро-Папа
Компания предлагает услуги по демонтажу, вывозу и покупке металлолома разных типов и модификаций. Здесь можно сдать черный и цветной металл как в больших, так и маленьких объемах.
Адрес пунктов: ул. Персенковка.
Ecosense
Компания специализируется на приеме всех видов вторсырья, включая черный и цветной металлолом. Здесь можно сдать алюминий (в том числе алюминиевые банки), медь, свинец и латунь.
Адрес пунктов: ул. Цеховая, 1.
Metal Service
Компания занимается приемом металлолома различных видов и оказывает другие сопутствующие услуги. Также здесь можно заказать погрузочные и разгрузочные работы. Компания принимает металлолом разных видов, а также аккумуляторы. Кроме того, есть услуга самовывоза лома при общем весе от 300 кг.
Адрес пунктов: ул. Городоцкая, 224.
Iron-Alloy Group
Компания занимается приемом металлолома разных видов. Кроме того, здесь можно сдать авто на лом, а также заказать демонтаж металлоконструкций разных размеров и сложности, порезку металлического лома, погрузку, разгрузку и сбор металлолома. Возможен также выезд специалистов на объект.
Адрес пунктов: ул. Авиационная, 7а; ул. Клеверная; ул. Рудненская; ул. Навроцкого.
Clean Box Lviv
Компания занимается приемом многих видов вторсырья. В том числе лома черного и цветных металлов. Здесь можно сдать алюминиевые жестянки, медь, латунь, алюминий, черные металлы, сплавы цинка, свинец, цинк, нержавейку, а также алюминиевые и латунные радиаторы и аккумуляторы разных видов. Кроме того, компания предоставляет услуги по вывозу вторсырья по указанному адресу.
Адрес пунктов: ул. Авиационная, 7а; ул. Клеверная; ул. Рудненская; ул. Навроцкого.
Цены на черный и цветной металл во Львове.
Цены на прием черного и цветного металла на пунктах переработки формируются под влиянием различных факторов и в значительной степени зависят от спроса и предложения на рынке. Чистота и качество металлолома также влияют на цены. Чем лучше качество металла и чем меньше примесей, тем выше может быть его стоимость, потому что такой материал проще и дешевле перерабатывать.
Также не следует забывать, что чем больше сдаваемая в переработку партия металла тем выгоднее будут тарифы при его приеме. Кроме того, цены на прием металлолома определяются каждым конкретным пунктом приема, и могут отличаться в разных местах.
Средняя цена на прием 1 кг металлолома во Львове:
Черный металл – от 4,5 до 7 грн;
Медь – от 198,8 до 250 грн;
Алюминий – от 40 до 50 грн;
Нержавеющая сталь - от 15 до 30 грн.
Бронза – от 120 грн;
Латунь – от 99,9 до 149,9 грн;
Свинец – от 30 до 40 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди в Украине. Медь используется для изготовления различных товаров, в частности, как кухонные принадлежности, посуда, монеты, музыкальные инструменты и художественные изделия. Кроме того, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия в Украине. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. А также собрали цены на металлолом черных металлов в Украине. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода. Еще мы рассказали, сколько стоит лом бронзы в Украине. Это довольно дорогостоящий металл, который тоже можно сдать на переработку.
Также мы собрали цены за 1г серебра в Украине. Серебро используется в ювелирном деле, производстве посуды и столовых приборов, фотографиях, электронике, зеркалах, монетах и многих других областях. Кроме того, мы собрали цены на золото в Украине. Это самый популярный драгоценный металл, используемый во множестве сфер.