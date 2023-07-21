Список пунктів прийому металобрухту у Львові: ціни на брухт чорного та кольорового металу 2023

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Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Металобрухт — це цінний ресурс, який може бути перероблений та повторно використаний, що добре для екології та сприяє економії сировини. Крім того, здавання металобрухту — це не тільки екологічно відповідально, а ще і прибутково.

Новини.LIVE розповідають, де здати метал у Львові та скільки коштує брухт чорних та кольорових металів в Україні.

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Сиріус Захід

Компанія займається закупівлею чорних та кольорових металів. Тут можна здати мідь, латунь та алюміній. Крім того, компанія надає послуги з вивозу брухту на власному транспорті та демонтажу конструкцій.

Адреса пунктів: вул. Грунтова, 5; вул. Рахівська, 19.

Метал-ліст

Компанія надає послуги з прийому чорного та кольорового брухту, демонтажу металоконструкцій та їх транспортуванню. Крім того, спеціалісти компанії працюють не лише по Львову, а і по всій Львівській області. Тут можна здати мідь, латунь, бронзу та алюміній, нержавійку та магній. Також компанія приймає батареї, ванни, труби радіатори, газові колонки та котли, цистерни, баки, побутову техніку тощо.

Адреса пунктів: вул. Володимира Великого, 1.

Прийомка

Компанія приймає, чорний так кольоровий металобрухт. Зокрема, мідь, латунь, залізо, чугун, алюміній. Крім того, вона надає послуги з вивозу брухту на власному транспорті.

Адреса пунктів: вул. Тролейбусна, 15; вул. Стрийська 294а; вул. Кульпарківська, 110; вул. Наукова, 12; вул. Героїв УПА, 11; вул. Городоцька, 163.

Ро-Тата

Компанія пропонує послуги з демонтажу, вивезення та купівлі металобрухту різних типів і модифікацій. Тут можна здати чорний та кольоровий метал як у великих, так і в маленьких обсягах.

Адреса пунктів: вул. Персенківка.

Ecosense

Компанія спеціалізується на прийомі всіх видів вторсировини, включаючи чорний та кольоровий металобрухт. Тут можна здати, алюміній (зокрема, алюмінієві банки), мідь, свинець та латунь.

Адреса пунктів: вул. Цехова, 1.

Metal Service

Компанія займається прийоом металобрухту різних видів та надає інші супутні послуги. Також тут можна замовити завантажувальні та розвантажувальні роботи. Компанія приймає металобрухт різних видів, а також акумулятори. Крім того, є послуга самовивозу брухту при загальній вазі від 300 кг.

Адреса пунктів: вул. Городоцька, 224.

Iron-Alloy Group

Компания займається прийомом металобрухту різних видів. Крім того, тут можна здати авто на брухт, а також замовити демонтаж металоконструкцій різних розмірів та складності, порізку металевого брухту, завантаження, розвантаження та збір металобрухту. Також можливий виїзд спеціалістів на об’єкт.

Адреса пунктів: вул. Авіаційна, 7а; вул. Конюшинна; вул. Рудненська; вул. Навроцького.

Clean Box Lviv

Компанія займається прийомом багатьох видів вторсировини. Зокрема, брухту чорного та кольорових металів. Тут можна здати алюмінієві бляшанки, мідь, латунь, алюміній, чорні метали, сплави цинку, свинець, цинк, нержавійку, а також алюмінієві та латунні радіатори і акумулятори різних видів. Крім того, компанія надає послуги з вивозу вторсировини за вказаною адресою.

Адреса пунктів: вул. Авіаційна, 7а; вул. Конюшинна; вул. Рудненська; вул. Навроцького.

Ціни на чорний та кольоровий метал у Львові

Ціни на прийом чорного та кольорового металу на пунктах переробки формуються під впливом різних факторів і значною мірою залежать від поточного попиту та пропозиції на ринку. Чистота та якість металобрухту також впливають на ціни. Чим краща якість металу і чим менше домішок, тим вищою може бути його вартість, тому що такий матеріал простіше та дешевше переробляти.

Також не слід забувати, що чим більше партія металу що здається у переробку, тим вигіднішими будуть тарифи при його прийомі. Крім того, ціни на прийом металобрухту визначаються кожним конкретним пунктом прийому, і можуть відрізнятися в різних місцях.

Середня ціна на прийом 1 кг брухту металів у Львові:

Чорний метал — від 4,5 до 7 грн;

Мідь — від 198,8 до 250 грн;

Алюміній — от 40 до 50 грн;

Нержавіюча сталь — від 15 до 30 грн:

Бронза — від 120 грн;

Латунь — від 99,9 до 149,9 грн;

Свинець — від 30 до 40 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді в Україні. Мідь використовується для виготовлення різноманітних товарів, зокрема кухонне приладдя, посуд, монети, музичні інструменти та художні вироби. Крім того, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію в Україні. Цей метал можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. А також зібрали ціни на брухт чорних металів в Україні. В ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу. Ще ми розповіли, скільки коштує брухт бронзи в Україні. Це досить дорогий метал, який теж можна здати на переробку.

Також ми зібрали ціни за 1г срібла в Україні. Срібло використовується в ювелірній справі, виробництві посуду та столових приладів, фотографії, електроніці, дзеркалах, монетах та багатьох інших областях. Крім того, ми зібрали ціни на золото в Україні. Це найпопулярніший дорогоцінний метал, який використувується у безлічі сфер.