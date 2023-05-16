Во сколько электроэнергия обойдется летом?

Придется ли платить больше? Фото: Pexels

Летом украинцев ожидает повышение тарифов за электроэнергию. Актуальное распоряжение правительства предусматривает, что нынешние тарифы останутся в силе до 31 мая, однако уже скоро — с июня-июля, их, скорее всего, откорректируют. Потенциальные изменения обусловлены различными факторами, в частности — необходимостью устранить ущерб энергетической инфраструктуре, вызванный нападениями России.

О том, почему могут вырасти цены на электроэнергию, рассказали "ICTV ".

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По мнению члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Сергея Нагорняка, предлагаемое повышение тарифа до 2,88 грн за 1 кВт⋅ч имеет целью частично "закрыть" финансовый дефицит "Энергоатома" и "Укрэнерго" — двух компаний, которые сейчас пытаются восстановить свое имущество, поврежденное российскими ракетами. В среднем, летние счета за электроэнергию могут увеличиться на 200-300 грн. Следует отметить, что это повышение согласуется с рекомендациями профильной национальной комиссии НКРЭКУ.

Неизбежность корректировки тарифов

Необходимость корректировки тарифов на электроэнергию отметил заместитель министра энергетики Фарид Сафаров. Сафаров объясняет, что без этого невозможно подготовить украинскую энергосистему к предстоящему зимнему сезону. Он подчеркнул, что правительство в сотрудничестве с НКРЭКУ сейчас работает над определением объема необходимой корректировки тарифов. Это решение имеет важное значение для восстановления энергетики до зимы, которая потенциально может быть сложнее предыдущей.

Текущие тарифы и потенциальное повышение в процентах

В настоящее время тарифы на электроэнергию для потребителей в Украине таковы: 1,44 грн/кВт⋅ч при потреблении до 250 кВт⋅чк в месяц и 1,68 грн/кВт⋅ч при потреблении свыше этой цифры. Ведутся дискуссии по увеличению этих ставок примерно на 30-40%.

Напомним, недавно мы рассказывали, как больные и травмированные на войне люди могут получить помощь от Эстонского совета по делам беженцев.

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