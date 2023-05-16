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Деякі пенсіонери можуть взагалі не платити комуналку: відомі умови

16 травня 2023 15:55
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Хто з пенсіонерів має право на 100% субсидію?
Дехто з пенсіонерів, що живуть у селах, мають право на 100% знижку на комуналку. Фото:
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Літні люди мають право на субсидію по оплаті комунальних послуг, а окремі категорії сільських пенсіонерів мають право на повне звільнення від сплати комунальних послуг. 

Про пільги для пенсіонерів написало видання "На Пенсії".

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Пенсіонери, які проживають у селах, мають право не тільки на пенсію та доплату за віком, але і на 100% знижку при оплаті комунальних послуг. Такі пільги чекають на пенсіонерів, які раніше працювали: 
• вчителями,  
• медичними працівниками,  
• фармацевтами,  
• бібліотекарями,  
• у сфері захисту рослин у сільських і міських селищах.

Стовідсоткову знижку на оплату комунальних послуг можуть отримати тільки літні люди, чий середньомісячний дохід за шість місяців не перевищує граничного розміру доходу в 3760 гривень. Якщо місячний дохід пенсіонера перевищує цю межу, то він не матиме права на подібні пільги. Проте, цьому випадку пенсіонер має право оформити житлову субсидію через Пенсійний фонд.

Житлові субсидії у 2023-му

Починаючи з травня 2023 року Пенсійний фонд України призначатиме субсидії на неопалювальний період з 1 травня по 30 вересня. Ця субсидія буде автоматично призначена більшості домогосподарств, які отримували житлові субсидії в попередній опалювальний період, за умови відсутності змін у їх майновому стані та складі сім'ї. У разі виникнення будь-яких змін одержувачі мають негайно повідомити про це місцеве управління Пенсійного фонду протягом 30 днів для забезпечення точного призначення субсидії.

Нагадаємо — раніше ми розповідали про те, чи будуть затримки пенсій у травні

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