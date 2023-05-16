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Некоторые пенсионеры могут вообще не платить коммуналку: известны условия

16 мая 2023 15:55
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Кто из пенсионеров имеет право на 100% субсидию?
Некоторые живущие в селах пенсионеры имеют право на 100% скидку на коммуналку. Фото: Pexels
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Люди, вышедшие на пенсию, имеют право на субсидию по оплате коммунальных услуг, а отдельные категории сельских пенсионеров могут вообще не платить за коммуналку.

О льготах для пенсионеров написало издание "На Пенсии".

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Отдельные категории пенсионеров, живущих в селах и поселках, имеют право на 100% скидку на коммуналку. Эти льготы ждут пенсионеров, ранее работавших:
• учителями,
• медицинскими работниками,
• фармацевтами,
• библиотекарями,
• в сфере защиты растений в сельских и городских селениях.

Стопроцентную скидку на оплату коммунальных услуг могут получить только пожилые люди, среднемесячный доход которых за шесть месяцев не превышает предельного размера дохода в 3760 гривен. Если месячный доход пенсионера превышает этот предел, то он не будет иметь права на подобные льготы. Однако в этом случае пенсионер имеет право оформить жилищную субсидию через Пенсионный фонд.

Жилищные субсидии в 2023 году

Начиная с мая 2023 года, Пенсионный фонд Украины будет назначать субсидии на неотапливаемый период с 1 мая по 30 сентября. Эта субсидия будет автоматически назначена большинству домохозяйств, получавших жилищные субсидии в предыдущий отопительный период, при отсутствии изменений в их имущественном состоянии и составе семьи. В случае возникновения любых изменений получатели должны немедленно уведомить об этом местное управление Пенсионного фонда в течение 30 дней для обеспечения точного назначения субсидии.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, будут ли задержки пенсий в мае.

Также мы писали о том, как будут назначать пенсии за сезонные работы.

Писали Novyny.LIVE и о том, какую пенсию можно получить за выслугу лет.

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