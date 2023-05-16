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Чи варто хвилюватися: як зростуть тарифи на електроенергію влітку?

16 травня 2023 18:46
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Скільки електроенергія коштуватиме влітку?
Чи доведеться платити більше? Фото: Pexels
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Влітку на українців чекає підвищення тарифів за електроенергію. Актуальне розпорядження уряду передбачає, що теперішні тарифи залишаться чинними до 31 травня, проте вже скоро — з червня-липня, їх, скоріше за все, відкоригують. Потенційні зміни зумовлені різними факторами, зокрема — необхідністю усунути шкоду енергетичній інфраструктурі, спричинену нападами Росії. 

Про те, чому можуть зрости ціни на електроенергію, розповіли "ICTV". 

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Скільки коштуватиме електроенергія?

На думку члена Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКГ Сергія Нагорняка, пропоноване підвищення тарифу до 2,88 грн за 1 кВт/год має на меті частково "закрити" фінансовий дефіцит "Енергоатома" та "Укренерго" — двох компаній, що зараз намагаються відновити своє майно, пошкоджене російськими ракетами. У середньому літні рахунки за електроенергію можуть збільшитися на 200-300 грн. Варто зазначити, що це підвищення узгоджується з рекомендаціями профільної національної комісії НКРЕКП.

Неминучість коригування тарифів

На необхідності коригування тарифів на електроенергію наголосив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров. Сафаров пояснює, що без цього неможливо підготувати українську енергосистему до майбутнього зимового сезону. Сафаров підкреслив, що уряд у співпраці з НКРЕКП зараз працює над визначенням обсягу необхідного коригування тарифів. Це рішення має важливе значення для відновлення енергетики до зими, яка потенційно може бути складнішою, ніж попередня.

Поточні тарифи та потенційне підвищення у відсотках

Наразі тарифи на електроенергію для споживачів в Україні такі: 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год на місяць і 1,68 грн/кВт-год при споживанні понад цю цифру. Ведуться дискусії щодо збільшення цих ставок приблизно на 30-40%. 

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як хворі та травмовані на війні люди можуть отримати допомогу від Естонської ради у справах біженців. 

Також ми писали про те, що деякі пенсіонери мають право не платити за комуналку.

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