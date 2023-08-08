Будет ли новый блекаут в Украине зимой 2023. Как подготовиться к отключению света?

Отключение света. Фото: eva.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина уже прошла одну чрезвычайно тяжелую зиму, когда Россия пыталась полностью разрушить отечественную энергетическую систему, погрузив страну в холод и тьму. Похоже, что украинцы могут столкнуться с еще одной сложной зимой, которая может быть даже сложнее предыдущей.

Новини.LIVE рассказывают, ожидать ли украинцам нового блэкаута и как к нему подготовиться.

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Что такое блэкаут

В энергетике термином "блэкаут" называют крайне серьезное и чрезвычайное событие, при котором происходит полное или почти полное прекращение снабжения электроэнергией на большой территории. Это означает, что электрические устройства и освещение на определенной территории временно перестают функционировать.

Блэкауты могут иметь серьезные последствия, поскольку приводят к прекращению нормального функционирования предприятий, жилых домов, медицинских учреждений и других секторов экономики. Они могут вызвать ситуации, опасные для жизни, особенно если прекращение электроснабжения длится длительное время. Восстановление электроснабжения может потребовать больших усилий, особенно если повреждены ключевые компоненты энергетической инфраструктуры.

Блэкауты могут быть вызваны различными факторами, включая технические сбои в электросистеме, перегрузки, неполадки в генерирующих установках (таких как электростанции), повреждения линий электропередач или подземных кабелей, а также природные катастрофы (например, ураганы, землетрясения) или действия человека (например, ошибки операторов или акты вандализма).

В Украине прошлой зимой блэкауты происходили из-за обстрелов Россией энергетической инфраструктуры Украины. Эти атаки преследовали цель нанести экономический ущерб Украине. Энергетическая инфраструктура страны жизненно важна для экономики. Атаки на нее приводят к сбоям в работе предприятий, сокращению производства и росту цен на энергоносители.

Кроме того, таким образом, РФ пытается деморализовать украинских граждан. Отключение электроэнергии, воды и отопления влечет за собой серьезные трудности для жизни людей. Это может привести к росту недовольства, что может ослабить поддержку украинского правительства. Следует отметить, что отключение электроэнергии, воды и отопления может привести к гибели людей. Особенно уязвимы дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона объяснил украинцам значение термина блэкаут.

"Блэкаут — это тогда, когда есть критическая перегрузка и критическое несовпадение спроса электроэнергии на ее предложение, которое обеспечивается путем передачи ее от объектов генерации к точкам потребления. То есть автоматика срабатывает и выключает потребителей, отсоединяет их от сети, чтобы она не перегорела", — отметил Сахарук.

В каком состоянии энергосистема

Недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире украинского телевидения заверил, что в течение отопительного сезона 2023-2024 годов Украина будет способна удовлетворить свои электроэнергетические потребности. По его словам, возможность российских атак существует, но они должны быть временными по своей природе.

Руководитель Минэнерго заявил, что, несмотря на вызовы, связанные с возобновлением энергосистемы после обстрелов со стороны России, Украина намерена обеспечить генерацию 1,7 ГВт электроэнергии до начала отопительного сезона. Галущенко также подчеркнул, что в стране активно внедряются новые методы повышения энергетической мощности. Впрочем, министр энергетики все же призвал граждан учитывать, что генераторы и резервные электростанции до сих пор актуальны и нужны.

В свою очередь, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщило, что по состоянию на 1 августа 2023 года готовность предприятий в сфере теплокоммунэнергетики к приближающемуся отопительному сезону превышает 60%. Планируемые мероприятия по подготовке сетей, котельных, генерирующего оборудования и индивидуальных тепловых пунктов продолжают активно выполняться.

Угрожают ли украинцам новые блэкауты

Пока эксперты сходятся во мнении, что энергетическая инфраструктура Украины подходит к новой зиме в далеко не лучшем состоянии. Атаки российских войск на объекты энергетической инфраструктуры привели к повреждению или уничтожению линий электропередач, электростанций и других объектов, восстановить которые за лето в нынешних условиях просто невозможно.

На данный момент энергетическая система Украины менее надежна, чем в прошлом году. Украина владеет ограниченными резервными мощностями по сравнению с предыдущим периодом.

Специалисты подчеркивают, что в случае возможных массовых атак со стороны российских оккупантов на энергетическую систему, ситуация будет тяжелой, но вероятность широкомасштабного отключения все еще остается низкой даже при сильных атаках РФ на критическую энергетическую инфраструктуру.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона подчеркнул, что отключение электроэнергии возможно только в ситуации, когда автоматическая система отключит систему без предварительного уведомления.

"Киев и область — если будут новые обстрелы, то исключать такое отключение автоматики нельзя. Такое может случиться, система для этого специально построена и встроены системы защиты. Вопрос не в том — выключится система или нет, а в том сколько времени нужно будет для того, чтобы включить систему после блэкаута", — сообщил чиновник.

Если автоматическая сработает и будет питание, которое позволит возобновить подачу электроэнергии в Киев, то этот процесс может занять лишь один час (время, необходимое для перезапуска системы). Однако Сахарук добавил, что если такого источника питания не будет, то это уже потребует больше времени и поэтому даже может начаться эвакуация людей.

"Особенно если температура за окном будет "минусовая". То есть это вопрос отопления. В этом случае, во-первых, нельзя вернуть свет за неимением источника питания и на это нужно много часов, а на улице холодно, поэтому в таком случае могут задаваться вопрос об эвакуации определенной части населения", — отметил Сахарук.

Как подготовиться к блэкауту

Создайте запасы воды, еды и других необходимых вещей. Включите в свой запас воду, еду, лекарства, фонари, батарейки, спички, свечи, радио, термос, одеяла и другие предметы первой необходимости.

Зарядите все устройства: телефоны, фонарики, повербанки, бесперебойники, ноутбуки.

Научите своих детей, что делать при отключении электроэнергии. Объясните им, как пользоваться фонариками, свечами и другими источниками света, как пользоваться радио и как оставаться в темноте.

Имейте план на случай отключения электроэнергии. Решите, что вы будете делать, если электричество отключится. У вас должен быть план на то, как вы будете готовить еду, получать воду и оставаться в тепле.

Заклейте окна во избежание проникновения воздуха, подберите соответствующую уплотнительную полоску для входной двери, уменьшите потерю тепла через систему вентиляции. Если используете отопление на топливе, создайте запас дров. Если есть генератор, подготовьте достаточное количество горючего.

Будьте готовы к тому, что отключение электроэнергии может занять несколько дней. Будьте терпеливы и не паникуйте.

Выключите все неиспользуемые электроприборы. Это поможет избежать перегрузки сети и предотвратить пожар, когда свет появится.

Не открывайте холодильник и морозильник слишком часто. Это поможет сберечь холод в этих приборах.

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