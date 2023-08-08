Чи буде новий блекаут в Україні зимою 2023. Як підготуватися до відключення світла

Відключення світла. Фото: eva.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна вже пройшла одну надзвичайно важку зиму, коли Росія намагалась повністю зруйнувати вітчизняну енергетичну систему, зануривши країну у холод і темряву. Схоже, що українці можуть зіткнутися зі ще однією складною зимою, яка може бути навіть складнішою, ніж попередня.

Новини.LIVE розповідають, чи очікувати українцям на новий блекаут та як до нього підготуватися.

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Що таке блекаут

В енергетиці терміном "блекаут" називають вкрай серйозну та надзвичайну подію, при якій відбувається повне або майже повне припинення постачання електроенергії на великій території. Це означає, що електричні пристрої та освітлення на певній території тимчасово перестають функціонувати.

Блекаути можуть мати серйозні наслідки, оскільки призводять до припинення нормального функціонування підприємств, житлових будинків, медичних установ та інших секторів економіки. Вони можуть викликати ситуації, небезпечні життя, особливо якщо припинення електропостачання триває тривалий час. Відновлення електропостачання може вимагати значних зусиль, особливо якщо пошкоджено ключові компоненти енергетичної інфраструктури.

Блекаути можуть бути викликані різноманітними факторами, зокрема технічні збої в електросистемі, перевантаження, неполадки в генеруючих установках (таких як електростанції), пошкодження ліній електропередач або підземних кабелів, а також природні катастрофи (наприклад, урагани, землетруси) або дії людини (наприклад, помилки операторів чи акти вандалізму).

В Україні минулої зими блекаути відбувались через обстріли Росією енергетичної інфраструктури України. Ці атаки мали за мету завдати економічних збитків Україні. Енергетична інфраструктура країни є життєво важливою для економіки. Атаки на неї призводять до збоїв у роботі підприємств, скорочення виробництва та зростання цін на енергоносії.

Крім того, таким чином РФ намагається деморалізувати українських громадян. Відключення електроенергії, води та опалення спричиняє серйозні труднощі для життя людей. Це може призвести до зростання невдоволення, що може послабити підтримку українського уряду. Слід зазначити, що відключення електроенергії, води та опалення може призвести до загибелі людей. Особливо вразливі діти, люди похилого віку та люди з хронічними захворюваннями.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону пояснив українцям значення терміну блекаут.

"Блекаут — це тоді, коли є критичне перевантаження і критичний незбіг попиту електроенергії на її пропозицію, яка забезпечується шляхом передавання її від об’єктів генерації до точок споживання. Тобто автоматика спрацьовує і вимикає споживачів, від’єднує їх від мережі, щоб вона не перегоріла", — зазначив Сахарук.

У якому стані енергосистема

Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі українського телебачення запевнив, що протягом опалювального сезону 2023-2024 років Україна буде здатна задовольнити свої електроенергетичні потреби. За його словами, можливість російських атак існує, але вони мають бути тимчасовими за своєю природою.

Керівник Міненерго заявив, що незважаючи на виклики, пов'язані з відновленням енергосистеми після обстрілів з боку Росії, Україна має намір забезпечити генерацію 1,7 ГВт електроенергії до початку опалювального сезону. Галущенко також підкреслив, що в країні активно впроваджуються нові методи для підвищення енергетичної потужності. Втім, міністр енергетики все ж закликав громадян враховувати, що генератори та резервні електростанції й досі є актуальними і потрібними.

В свою чергу Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури повідомило, що станом на 1 серпня 2023 року готовність підприємств у сфері теплокомуненергетики до наближаючого опалювального сезону перевищує 60%. Зазначається, що планові заходи з підготовки мереж, котелень, генеруючого обладнання та індивідуальних теплових пунктів продовжують активно виконуватися.

Чи загрожують українцям нові блекаути

Наразі експерти погоджуються, що енергетична інфраструктура України підходить до нової зими в далеко не найкращому стані. Атаки російських військ на об'єкти енергетичної інфраструктури призвели до пошкодження чи знищення ліній електропередач, електростанцій та інших об'єктів, відновити які за літо в нинішніх умовах просто неможливо.

Нині енергетична система України є менш надійною, ніж минулого року. Україна наразі володіє обмеженими резервними потужностями порівняно з попереднім періодом.

Фахівці підкреслюють, що у випадку можливих масових атак з боку російських окупантів на енергетичну систему, ситуація буде важкою, але ймовірність широкомасштабного відключення все ще залишається низькою навіть при сильних атаках РФ на критичну енергетичну інфраструктуру.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону підкреслив, що відключення електроенергії можливо лише у ситуації, коли автоматична система відключить систему без попереднього повідомлення.

"Київ і область — якщо будуть нові обстріли, то виключати таке вимкнення автоматики не можна. Таке може трапитися, система для цього спеціально побудована і вмонтовані системи захисту. Питання не в тому — вимкнеться система чи ні, а в тому скільки часу потрібно буде для того, щоб включити систему після блекауту", — повідомив чиновник.

Якщо автоматична спрацює і буде наявне живлення, яке дозволить відновити подачу електроенергії до міста Києва, то цей процес може зайняти лише одну годину (час, необхідний для перезапуску системи). Однак Сахарук додав, що якщо такого джерела живлення не буде, то це вже буде вимагати більше часу і через це навіть може початися евакуація людей.

"Особливо якщо температура за вікном буде "мінусова". Тобто це питання опалення. В цьому випадку, по-перше, не можна повернути світло через брак джерела живлення і на це треба багато годин, а на вулиці холодно, тож в такому разі можуть ставитися питання про евакуацію певної частини населення", — зазначив Сахарук.

Як підготуватися до блекауту

Створіть запаси води, їжі та інших необхідних речей. Включіть у свій запас воду, їжу, ліки, ліхтарі, батарейки, сірники, свічки, радіо, термос, ковдри та інші предмети першої необхідності.

Зарядіть усі пристрої: телефони, ліхтарики, павербанки, бесперебійники, ноутбуки.

Навчіть своїх дітей, що робити у разі відключення електроенергії. Поясніть їм, як користуватися ліхтариками, свічками та іншими джерелами світла, як користуватися радіо та як залишатися в безпеці у темряві.

Майте план на випадок вимкнення електроенергії. Вирішіть, що ви робитимете, якщо електрика відключиться. У вас має бути план на те, як ви готуватимете їжу, отримуватимете воду і залишатиметеся в теплі.

Заклейте вікна, щоб уникнути проникнення повітря, підберіть відповідну ущільнювальну смужку для вхідних дверей, зменште втрату тепла через систему вентиляції. У разі, якщо використовуєте опалення на паливі, створіть запас дров. Якщо в наявності генератор, підготуйте достатню кількість пального.

Будьте готові до того, що вимкнення електроенергії може тривати кілька днів. Будьте терплячі і не панікуйте.

Вимкніть усі електроприлади, які не використовуються. Це допоможе уникнути перевантаження мережі та запобігти пожежі, коли світло з'явиться.

Не відкривайте холодильник та морозильник занадто часто. Це допоможе зберегти холод у цих приладах.

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