Помощь для украинцев — как получить 1 тыс. долларов

Более 1 тыс. долларов на семью — как и кто может оформить помощь
В Украине определенные уязвимые критерии граждан могут получить денежную помощь более чем в 1 тыс. долларов (около 40 тыс. грн). Средства выплачиваются в рамках программы "Гуманитарная защита людей, пострадавших от конфликта в Украине".
Об этом сообщает организация "Caritas.poltava".
Кому оказывают помощь в 1 тыс. долларов
Как отмечается, средства предоставляют жителям Полтавы и области. Размер выплаты — 280 долларов на одного члена семьи. Максимально можно оформить пособие для четырех человек в семье.
В частности, одно из условий — в течение трех месяцев с момента регистрации в программе человек не получал материальную помощь от других благотворителей.
Среди требований:
- женщина воспитывает детей сама;
- есть люди с инвалидностью первой или второй группы, лицо имеет инвалидность с детства;
- доход семьи, включая выплаты для переселенцев, не должен быть больше 6,3 тыс. грн в месяц в расчете на одного члена семьи.
Помощь окажут на основе следующих документов:
- паспорта и ID-карты с пропиской;
- справки об активном статусе ВПЛ для всех членов семьи, приехавших в Полтаву и область на фоне войны;
- регистрационного номера учетной карты налогоплательщика;
- справки об открытии счета IBAN;
- справки медико-социальной экспертизы, удостоверение личности с инвалидностью.
Больше о помощи
Напомним, в Украине с момента усиления проверок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на правомерность получения выплат лишились помощи более 140 тыс. человек. Речь идет о тех, кто не отвечает критериям.
Также сообщалось, что украинское правительство готовит масштабную реформу всей системы социальной защиты. В рамках переформатирования все льготы будут пересмотрены и унифицированы.
Еще мы писали, что некоторые украинские женщины могут оформить денежную помощь от международных организаций. На выплаты могут претендовать женщины, которые ждут рождения ребенка или недавно стали матерями.
Читайте Новини.LIVE!