Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Более 1 тыс. долларов на семью — как и кто может оформить помощь arrow

Более 1 тыс. долларов на семью — как и кто может оформить помощь

20 октября 2023 11:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь для украинцев — как получить 1 тыс. долларов
Американская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине определенные уязвимые критерии граждан могут получить денежную помощь более чем в 1 тыс. долларов (около 40 тыс. грн). Средства выплачиваются в рамках программы "Гуманитарная защита людей, пострадавших от конфликта в Украине".

Об этом сообщает организация "Caritas.poltava".

Читайте также:

Кому оказывают помощь в 1 тыс. долларов

Как отмечается, средства предоставляют жителям Полтавы и области. Размер выплаты — 280 долларов на одного члена семьи. Максимально можно оформить пособие для четырех человек в семье.

В частности, одно из условий — в течение трех месяцев с момента регистрации в программе человек не получал материальную помощь от других благотворителей.

Среди требований:

  • женщина воспитывает детей сама;
  • есть люди с инвалидностью первой или второй группы, лицо имеет инвалидность с детства;
  • доход семьи, включая выплаты для переселенцев, не должен быть больше 6,3 тыс. грн в месяц в расчете на одного члена семьи.

Помощь окажут на основе следующих документов:

  • паспорта и ID-карты с пропиской;
  • справки об активном статусе ВПЛ для всех членов семьи, приехавших в Полтаву и область на фоне войны;
  • регистрационного номера учетной карты налогоплательщика;
  • справки об открытии счета IBAN;
  • справки медико-социальной экспертизы, удостоверение личности с инвалидностью.

Больше о помощи

Напомним, в Украине с момента усиления проверок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на правомерность получения выплат лишились помощи более 140 тыс. человек. Речь идет о тех, кто не отвечает критериям.

Также сообщалось, что украинское правительство готовит масштабную реформу всей системы социальной защиты. В рамках переформатирования все льготы будут пересмотрены и унифицированы.

Еще мы писали, что некоторые украинские женщины могут оформить денежную помощь от международных организаций. На выплаты могут претендовать женщины, которые ждут рождения ребенка или недавно стали матерями.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме