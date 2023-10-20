Помощь для украинцев — как получить 1 тыс. долларов

Американская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине определенные уязвимые критерии граждан могут получить денежную помощь более чем в 1 тыс. долларов (около 40 тыс. грн). Средства выплачиваются в рамках программы "Гуманитарная защита людей, пострадавших от конфликта в Украине".

Об этом сообщает организация "Caritas.poltava".

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Как отмечается, средства предоставляют жителям Полтавы и области. Размер выплаты — 280 долларов на одного члена семьи. Максимально можно оформить пособие для четырех человек в семье.

В частности, одно из условий — в течение трех месяцев с момента регистрации в программе человек не получал материальную помощь от других благотворителей.

Среди требований:

женщина воспитывает детей сама;

есть люди с инвалидностью первой или второй группы, лицо имеет инвалидность с детства;

доход семьи, включая выплаты для переселенцев, не должен быть больше 6,3 тыс. грн в месяц в расчете на одного члена семьи.

Помощь окажут на основе следующих документов:

паспорта и ID-карты с пропиской;

справки об активном статусе ВПЛ для всех членов семьи, приехавших в Полтаву и область на фоне войны;

регистрационного номера учетной карты налогоплательщика;

справки об открытии счета IBAN;

справки медико-социальной экспертизы, удостоверение личности с инвалидностью.

Больше о помощи

Напомним, в Украине с момента усиления проверок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на правомерность получения выплат лишились помощи более 140 тыс. человек. Речь идет о тех, кто не отвечает критериям.

Также сообщалось, что украинское правительство готовит масштабную реформу всей системы социальной защиты. В рамках переформатирования все льготы будут пересмотрены и унифицированы.

Еще мы писали, что некоторые украинские женщины могут оформить денежную помощь от международных организаций. На выплаты могут претендовать женщины, которые ждут рождения ребенка или недавно стали матерями.