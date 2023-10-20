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Більше 1 тис. доларів на родину — як і хто може оформити допомогу

20 жовтня 2023 11:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога для українців — як отримати 1 тис. доларів
Американська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні певні вразливі критерії громадян можуть отримати грошову допомогу у понад 1 тис. доларів (близько 40 тис. грн). Кошти виплачують у рамках програми "Гуманітарний захист людей, які постраждали від конфлікту в Україні".  

Про це повідомляє організація "Caritas.poltava".

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Кому надають допомогу в 1 тис. доларів

Як зазначається, кошти надають жителям Полтави чи області. Розмір виплати — 280 доларів на одного члена родини. Максимально можна оформити допомогу для чотирьох осіб у сім'ї.

Зокрема, одна з умов — упродовж трьох місяців з моменту реєстрації у програмі людина не отримувала матеріальну допомогу від інших благодійників.

Серед вимог:

  • жінка виховує дітей сама;
  • є люди з інвалідністю першої чи другої групи, особа має інвалідність з дитинства;
  • дохід родини, включно з виплатами для переселенців, не має бути більшим 6,3 тис. грн на місяць у розрахунку на одного члена сім'ї.

Допомогу нададуть на основі таких документів:

  • паспорта та ІD-картки з пропискою;
  • довідки про активний статус ВПО для всіх членів родини, які приїхали у Полтаву та область на тлі війни;
  • реєстраційного номера облікової карти платника податків;
  • довідки про відкриття рахунку IBAN;
  • довідки медико-соціальної експертизи, посвідчення особи з інвалідністю.

Більше про допомогу

Нагадаємо, в Україні з моменту посилення перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на правомірність отримання виплат втратили допомогу понад 140 тис. осіб. Йдеться про тих, хто не відповідає критеріям.

Також повідомлялося, що український уряд готує масштабну реформу усієї системи соціального захисту. У рамках переформатування усі пільги переглянуть та уніфікують.

Ще ми писали, що деякі українські жінки можуть оформити нову грошову допомогу від міжнародних організацій. На виплати можуть претендувати жінки, які чекають на народження дитини чи недавно стали матерями.

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