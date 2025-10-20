Видео
Новая неделя несет победы и удачу трем знакам Зодиака

Новая неделя несет победы и удачу трем знакам Зодиака

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 09:07
обновлено: 09:54
Гороскоп на неделю 20-26 октября — каким знакам Зодиака ждать безумной удачи
Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Новая неделя, с 20 по 26 октября, обещает мощный энергетический подъем, который откроет путь к новым возможностям и победам, но только для трех избранных. Эти знаки Зодиака ждет не только финансовая стабильность, но и удача в делах, гармония в отношениях и вдохновение для новых свершений. Звезды открывают перед ними двери, за которыми — успех, вера в себя и внутреннее равновесие.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кому из знаков Зодиака дороги к успеху уже открыты.

Читайте также:

Знаки Зодиака, которым будет везти с 20 по 26 октября 2025

Дева

Для Дев эта неделя может стать поворотной. Молодая Луна в Весах запускает цикл нового финансового старта. А Венера в том же знаке усиливает вашу удачу. В этот период звезды поддержат любые новые начинания — от смены карьерного направления до творческих идей. Астрологи подсказывают, неожиданные возможности могут прийти через общение или предложение, которого вы не ожидали.

Весы

Для Весов начало сезона Скорпиона и переходы Солнца, Луны и Меркурия в этот знак создают мощную волну трансформаций, особенно в сфере финансов. Самое время рассматривать все возможности создания доходов: инвестируйте не только в бизнес или активы, а в то, что наполняет вашу жизнь смыслом. Предложения и возможности будут появляться активно — важно быть открытыми и сознательно выбирать.

Водолей

Для Водолея приближается старт времени вознаграждений. С 22 октября, когда ретроградный Нептун войдет в знак Рыб, вас ждет мощная волна удачи. Все ваши усилия, которые вы вкладывали ранее, сейчас могут давать результат. Вас ждут удачные стечения обстоятельств, которые помогут решить даже сложные вопросы. Главное — помнить, что вы заслуживаете жить в достатке и гармонии.

Также делимся другими астрологическими прогнозами

Каким знакам Зодиака придется услышать неприятную правду. Это произойдет до 29 октября.

Кто из знаков Зодиака уже скоро окажется на пороге судьбоносного выбора.

Кому нужно следить за тратами до конца октября.

Кому ретроградный Юпитер принесет сюрпризы.

Кто из знаков Зодиака изменит свою судьбу в 2026 году.

гороскоп прогнозы Астрология успех знаки Зодиака
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
