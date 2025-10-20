Гороскоп на неделю 20-26 октября — каким знакам Зодиака ждать безумной удачи

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Новая неделя, с 20 по 26 октября, обещает мощный энергетический подъем, который откроет путь к новым возможностям и победам, но только для трех избранных. Эти знаки Зодиака ждет не только финансовая стабильность, но и удача в делах, гармония в отношениях и вдохновение для новых свершений. Звезды открывают перед ними двери, за которыми — успех, вера в себя и внутреннее равновесие.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кому из знаков Зодиака дороги к успеху уже открыты.

Знаки Зодиака, которым будет везти с 20 по 26 октября 2025

Дева

Для Дев эта неделя может стать поворотной. Молодая Луна в Весах запускает цикл нового финансового старта. А Венера в том же знаке усиливает вашу удачу. В этот период звезды поддержат любые новые начинания — от смены карьерного направления до творческих идей. Астрологи подсказывают, неожиданные возможности могут прийти через общение или предложение, которого вы не ожидали.

Весы

Для Весов начало сезона Скорпиона и переходы Солнца, Луны и Меркурия в этот знак создают мощную волну трансформаций, особенно в сфере финансов. Самое время рассматривать все возможности создания доходов: инвестируйте не только в бизнес или активы, а в то, что наполняет вашу жизнь смыслом. Предложения и возможности будут появляться активно — важно быть открытыми и сознательно выбирать.

Водолей

Для Водолея приближается старт времени вознаграждений. С 22 октября, когда ретроградный Нептун войдет в знак Рыб, вас ждет мощная волна удачи. Все ваши усилия, которые вы вкладывали ранее, сейчас могут давать результат. Вас ждут удачные стечения обстоятельств, которые помогут решить даже сложные вопросы. Главное — помнить, что вы заслуживаете жить в достатке и гармонии.

