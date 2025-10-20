Гороскоп на тиждень 20-26 жовтня — яким знакам Зодіаку чекати шаленої удачі

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Новий тиждень, з 20 по 26 жовтня, обіцяє потужний енергетичний підйом, який відкриє шлях до нових можливостей і перемог, але лише для трьох обраних. На ці знаки Зодіаку чекає не лише фінансова стабільність, а й удача у справах, гармонія у стосунках і натхнення для нових звершень. Зірки відкривають перед ними двері, за якими — успіх, віра в себе і внутрішня рівновага.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, кому зі знаків Зодіаку дороги до успіху вже відкриті.

Знаки Зодіаку, яким щаститиме з 20 по 26 жовтня 2025

Діва

Для Дів цей тиждень може стати поворотним. Молодий Місяць у Терезах запускає цикл нового фінансового старту. А Венера у тому ж знаку посилює вашу удачу. У цей період зірки підтримають будь-які нові починання — від зміни кар'єрного напрямку до творчих ідей. Астрологи підказують, несподівані можливості можуть прийти через спілкування або пропозицію, яку ви не очікували.

Терези

Для Терезів початок сезону Скорпіона та переходи Сонця, Місяця й Меркурія у цей знак створюють потужну хвилю трансформацій, особливо у сфері фінансів. Саме час розглядати всі можливості створення прибутків: інвестуйте не лише у бізнес або активи, а в те, що наповнює ваше життя сенсом. Пропозиції й можливості будуть з'являтися активно — важливо бути відкритими та свідомо обирати.

Водолій

Для Водолія наближається старт часу винагород. З 22 жовтня, коли ретроградний Нептун увійде в знак Риб, на вас чекає потужна хвиля удачі. Всі ваші зусилля, які ви вкладали раніше, наразі можуть давати результат. На вас чекають вдалі збіги обставин, які допоможуть вирішити навіть складні питання. Головне — пам'ятати, що ви заслуговуєте жити в достатку та гармонії.

