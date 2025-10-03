Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Гороскоп Лунный календарь стрижек на октябрь 2025 — дни красоты и здоровья

Лунный календарь стрижек на октябрь 2025 — дни красоты и здоровья

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 08:02
Лунный календарь стрижек на октябрь 2025 — какие даты благоприятны для смены прически
Девушка с длинными волосами у парикмахера. Фото: freepik.com

Октябрь — время, когда природа меняет свои краски, а у многих из нас появляется желание обновить что-то в собственной жизни. Самый простой и одновременно самый эффективный способ изменений — новая прическа. Лунный календарь стрижек поможет выбрать идеальное время для похода к парикмахеру. Правильно подобранный день влияет не только на красоту волос, но и на внутреннее состояние, придает энергии и уверенности.

Новини.LIVE делится лунным календарем стрижек на октябрь 2025, который поможет вашим волосам оставаться блестящими и здоровыми.

Реклама
Читайте также:

Фазы Луны в октябре 2025 года

  • Растущая Луна — с 1 по 6 октября;
  • Полнолуние в знаке Овна — 7 октября в 06:47 по Киеву;
  • убывающая Луна — с 8 по 20 октября;
  • Новолуние в знаке Весы — 21 октября в 15:25 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 22 по 31 октября;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в октябре 2025 года
Различные фазы Луны. Фото: freepik.com

Лунный календарь стрижек на октябрь 2025 — какие дни самые благоприятные

Второй месяц осени подарит немало благоприятных дней для стрижки и обновления имиджа:

  • 1-6 октября — последние дни растущей Луны. Отличное время для окрашивания, обновления прически и смелых экспериментов;
  • 7 октября — самый сильный день Луны для стрижки. Считается, что именно в эту дату можно "срезать" негатив и добавить волосам силы и блеска;
  • 8-12 октября — начало нисходящего цикла. Стрижка в эти дни поможет дольше сохранить форму прически;
  • 23-28 октября — новый период растущей Луны;
  • 29 октября (первая четверть в 18:20) — день, когда волосы будут быстро расти и выглядеть здоровыми;
  • 30-31 октября — отличное время для стрижки, окрашивания и смены имиджа.

 

Лунный календарь стрижек на октябрь 2025 — какие дни самые благоприятные
Парикмахер делает стильную стрижку. Фото: depositphotos.com

Какие даты неблагоприятны для стрижки в октябре 2025 года

Астрологи определили дни, когда поход к парикмахеру лучше отложить:

  • 13-16 октября — волосы могут стать ломкими, а прическа быстро потеряет форму;
  • 17-20 октября — дни перед новолунием, когда энергия ослабевает. Результат стрижки может разочаровать;
  • 21-22 октября (новолуние 21 октября в 15:25) — наименее благоприятные дни месяца. Астрологи советуют воздержаться от любых изменений во внешности.

Также делимся с вами другими полезными статьями

Когда благоприятные дни в октябре по лунному календарю.

Какая прическа будет самой стильной этой осенью.

Как выбрать свою длину волос.

Какие стрижки спасут тонкие волосы и подарят объем.

Безопасно ли для волос мыть голову каждый день.

стрижки прически октябрь Астрология календарь
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации