Лунный календарь стрижек на октябрь 2025 — какие даты благоприятны для смены прически

Октябрь — время, когда природа меняет свои краски, а у многих из нас появляется желание обновить что-то в собственной жизни. Самый простой и одновременно самый эффективный способ изменений — новая прическа. Лунный календарь стрижек поможет выбрать идеальное время для похода к парикмахеру. Правильно подобранный день влияет не только на красоту волос, но и на внутреннее состояние, придает энергии и уверенности.
Фазы Луны в октябре 2025 года
- Растущая Луна — с 1 по 6 октября;
- Полнолуние в знаке Овна — 7 октября в 06:47 по Киеву;
- убывающая Луна — с 8 по 20 октября;
- Новолуние в знаке Весы — 21 октября в 15:25 по Киеву;
- Растущая Луна — с 22 по 31 октября;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Лунный календарь стрижек на октябрь 2025 — какие дни самые благоприятные
Второй месяц осени подарит немало благоприятных дней для стрижки и обновления имиджа:
- 1-6 октября — последние дни растущей Луны. Отличное время для окрашивания, обновления прически и смелых экспериментов;
- 7 октября — самый сильный день Луны для стрижки. Считается, что именно в эту дату можно "срезать" негатив и добавить волосам силы и блеска;
- 8-12 октября — начало нисходящего цикла. Стрижка в эти дни поможет дольше сохранить форму прически;
- 23-28 октября — новый период растущей Луны;
- 29 октября (первая четверть в 18:20) — день, когда волосы будут быстро расти и выглядеть здоровыми;
- 30-31 октября — отличное время для стрижки, окрашивания и смены имиджа.
Какие даты неблагоприятны для стрижки в октябре 2025 года
Астрологи определили дни, когда поход к парикмахеру лучше отложить:
- 13-16 октября — волосы могут стать ломкими, а прическа быстро потеряет форму;
- 17-20 октября — дни перед новолунием, когда энергия ослабевает. Результат стрижки может разочаровать;
- 21-22 октября (новолуние 21 октября в 15:25) — наименее благоприятные дни месяца. Астрологи советуют воздержаться от любых изменений во внешности.
