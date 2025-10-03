Лунный календарь стрижек на октябрь 2025 — какие даты благоприятны для смены прически

Девушка с длинными волосами у парикмахера. Фото: freepik.com

Октябрь — время, когда природа меняет свои краски, а у многих из нас появляется желание обновить что-то в собственной жизни. Самый простой и одновременно самый эффективный способ изменений — новая прическа. Лунный календарь стрижек поможет выбрать идеальное время для похода к парикмахеру. Правильно подобранный день влияет не только на красоту волос, но и на внутреннее состояние, придает энергии и уверенности.

Новини.LIVE делится лунным календарем стрижек на октябрь 2025, который поможет вашим волосам оставаться блестящими и здоровыми.

Реклама

Читайте также:

Фазы Луны в октябре 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 6 октября;

— с 1 по 6 октября; Полнолуние в знаке Овна — 7 октября в 06:47 по Киеву;

— 7 октября в 06:47 по Киеву; убывающая Луна — с 8 по 20 октября;

— с 8 по 20 октября; Новолуние в знаке Весы — 21 октября в 15:25 по Киеву;

— 21 октября в 15:25 по Киеву; Растущая Луна — с 22 по 31 октября;

— с 22 по 31 октября; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Различные фазы Луны. Фото: freepik.com

Лунный календарь стрижек на октябрь 2025 — какие дни самые благоприятные

Второй месяц осени подарит немало благоприятных дней для стрижки и обновления имиджа:

1-6 октября — последние дни растущей Луны. Отличное время для окрашивания, обновления прически и смелых экспериментов;

— последние дни растущей Луны. Отличное время для окрашивания, обновления прически и смелых экспериментов; 7 октября — самый сильный день Луны для стрижки. Считается, что именно в эту дату можно "срезать" негатив и добавить волосам силы и блеска;

— самый сильный день Луны для стрижки. Считается, что именно в эту дату можно "срезать" негатив и добавить волосам силы и блеска; 8-12 октября — начало нисходящего цикла. Стрижка в эти дни поможет дольше сохранить форму прически;

— начало нисходящего цикла. Стрижка в эти дни поможет дольше сохранить форму прически; 23-28 октября — новый период растущей Луны;

— новый период растущей Луны; 29 октября (первая четверть в 18:20) — день, когда волосы будут быстро расти и выглядеть здоровыми;

— день, когда волосы будут быстро расти и выглядеть здоровыми; 30-31 октября — отличное время для стрижки, окрашивания и смены имиджа.

Парикмахер делает стильную стрижку. Фото: depositphotos.com

Какие даты неблагоприятны для стрижки в октябре 2025 года

Астрологи определили дни, когда поход к парикмахеру лучше отложить:

13-16 октября — волосы могут стать ломкими, а прическа быстро потеряет форму;

— волосы могут стать ломкими, а прическа быстро потеряет форму; 17-20 октября — дни перед новолунием, когда энергия ослабевает. Результат стрижки может разочаровать;

— дни перед новолунием, когда энергия ослабевает. Результат стрижки может разочаровать; 21-22 октября (новолуние 21 октября в 15:25) — наименее благоприятные дни месяца. Астрологи советуют воздержаться от любых изменений во внешности.

Также делимся с вами другими полезными статьями

Когда благоприятные дни в октябре по лунному календарю.

Какая прическа будет самой стильной этой осенью.

Как выбрать свою длину волос.

Какие стрижки спасут тонкие волосы и подарят объем.

Безопасно ли для волос мыть голову каждый день.