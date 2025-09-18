Длинные волосы или короткие — с какой длиной будете выглядеть моложе

Прическа, что молодит — какая длина волос добавляет свежести лицу
Каждая женщина хоть раз в жизни стояла перед зеркалом и задумывалась о смене прически. Отрастить волосы или, наоборот, отрезать — решение непростое. Чтобы эксперимент удался, стоит понять, какая длина волос действительно вам подходит.
Новини.LIVE расскажет, какая длина универсальная, а какая молодит.
Как выбрать свою длину волос
Длинные волосы — не всем они идут
Длинные локоны до талии или еще ниже будут красиво смотреться не на каждой женщине. Они подходят, если:
- вам до 25-30 лет, кожа свежая, а лицо здорового цвета;
- рост высокий, от 175 см и более;
- фигура стройная, с тонкой шеей и красивой талией;
- лицо правильного овального типа, высокий лоб и выразительные глаза;
- волосы густые и здоровые — тонкие "мышиные" хвостики выглядят неудачно.
Короткая стрижка — секрет молодости
Если у вас мягкие, послушные волосы, короткая стрижка или волосы до плеч может стать настоящей находкой. Она мгновенно добавляет свежести и делает лицо моложе.
Кому короткие волосы подходят больше всего:
- женщинам с тонкой шеей и небольшими ушками;
- обладательницам овального, квадратного или треугольного лица.
Если шея полная, лучше выбрать что-то длиннее — короткая прическа в таком случае может выглядеть не очень гармонично.
Волосы средней длины — универсальное решение
Локоны до плеч — это "золотая середина", которая подходит практически всем: и молодым девушкам, и женщинам постарше, и худеньким, и более пышным. Такие волосы легко уложить:
- назад или в хвост — открывают красивый лоб и подчеркивают скулы и шею;
- с челкой или локонами у висков — помогает скрыть недостатки: морщины, торчащие ушки или полную шею.
Поэтому если хотите выглядеть моложе, то обратите внимание на короткую или среднюю длину. Она освежает, добавляет легкости образу и прекрасно освежает лицо без косметики.
Ранее мы писали о том, какие оттенки волос являются самыми трендовыми в этом сезоне.
Также мы сообщали о модных стрижках для женщин после 40 лет, которые кардинально изменят имидж.
Читайте Новини.LIVE!