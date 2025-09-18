Длинные волосы или короткие — с какой длиной будете выглядеть моложе

Девушка с красивыми волосами. Фото: freepik.com

Каждая женщина хоть раз в жизни стояла перед зеркалом и задумывалась о смене прически. Отрастить волосы или, наоборот, отрезать — решение непростое. Чтобы эксперимент удался, стоит понять, какая длина волос действительно вам подходит.

Как выбрать свою длину волос

Как выбрать свою длину волос

Длинные волосы — не всем они идут

Длинные локоны до талии или еще ниже будут красиво смотреться не на каждой женщине. Они подходят, если:

вам до 25-30 лет, кожа свежая, а лицо здорового цвета;

рост высокий, от 175 см и более;

фигура стройная, с тонкой шеей и красивой талией;

лицо правильного овального типа, высокий лоб и выразительные глаза;

волосы густые и здоровые — тонкие "мышиные" хвостики выглядят неудачно.

Длинные волосы. Фото из Instagram

Короткая стрижка — секрет молодости

Если у вас мягкие, послушные волосы, короткая стрижка или волосы до плеч может стать настоящей находкой. Она мгновенно добавляет свежести и делает лицо моложе.

Кому короткие волосы подходят больше всего:

женщинам с тонкой шеей и небольшими ушками;

обладательницам овального, квадратного или треугольного лица.

Если шея полная, лучше выбрать что-то длиннее — короткая прическа в таком случае может выглядеть не очень гармонично.

Короткие волосы. Фото из Instagram

Волосы средней длины — универсальное решение

Локоны до плеч — это "золотая середина", которая подходит практически всем: и молодым девушкам, и женщинам постарше, и худеньким, и более пышным. Такие волосы легко уложить:

назад или в хвост — открывают красивый лоб и подчеркивают скулы и шею;

с челкой или локонами у висков — помогает скрыть недостатки: морщины, торчащие ушки или полную шею.

Средняя длина волос. Фото из Instagram

Поэтому если хотите выглядеть моложе, то обратите внимание на короткую или среднюю длину. Она освежает, добавляет легкости образу и прекрасно освежает лицо без косметики.

