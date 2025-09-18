Видео
Главная Fashion Прическа, что молодит — какая длина волос добавляет свежести лицу

Прическа, что молодит — какая длина волос добавляет свежести лицу

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 16:01
Длинные волосы или короткие — с какой длиной будете выглядеть моложе
Девушка с красивыми волосами. Фото: freepik.com

Каждая женщина хоть раз в жизни стояла перед зеркалом и задумывалась о смене прически. Отрастить волосы или, наоборот, отрезать — решение непростое. Чтобы эксперимент удался, стоит понять, какая длина волос действительно вам подходит.

Новини.LIVE расскажет, какая длина универсальная, а какая молодит.

Читайте также:

Как выбрать свою длину волос

Длинные волосы — не всем они идут

Длинные локоны до талии или еще ниже будут красиво смотреться не на каждой женщине. Они подходят, если:

  • вам до 25-30 лет, кожа свежая, а лицо здорового цвета;
  • рост высокий, от 175 см и более;
  • фигура стройная, с тонкой шеей и красивой талией;
  • лицо правильного овального типа, высокий лоб и выразительные глаза;
  • волосы густые и здоровые — тонкие "мышиные" хвостики выглядят неудачно.
Довге волосся пасує далеко не усім
Длинные волосы. Фото из Instagram

Короткая стрижка — секрет молодости

Если у вас мягкие, послушные волосы, короткая стрижка или волосы до плеч может стать настоящей находкой. Она мгновенно добавляет свежести и делает лицо моложе.

Кому короткие волосы подходят больше всего:

  • женщинам с тонкой шеей и небольшими ушками;
  • обладательницам овального, квадратного или треугольного лица.

Если шея полная, лучше выбрать что-то длиннее — короткая прическа в таком случае может выглядеть не очень гармонично.

Коротка стрижка додає харизми жінкам
Короткие волосы. Фото из Instagram

Волосы средней длины — универсальное решение

Локоны до плеч — это "золотая середина", которая подходит практически всем: и молодым девушкам, и женщинам постарше, и худеньким, и более пышным. Такие волосы легко уложить:

  • назад или в хвост — открывают красивый лоб и подчеркивают скулы и шею;
  • с челкой или локонами у висков — помогает скрыть недостатки: морщины, торчащие ушки или полную шею.
Найбільш універсальна довжина волосся - це середня
Средняя длина волос. Фото из Instagram

Поэтому если хотите выглядеть моложе, то обратите внимание на короткую или среднюю длину. Она освежает, добавляет легкости образу и прекрасно освежает лицо без косметики.

Ранее мы писали о том, какие оттенки волос являются самыми трендовыми в этом сезоне.

Также мы сообщали о модных стрижках для женщин после 40 лет, которые кардинально изменят имидж.

мода тренды прически волосы стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
