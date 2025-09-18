Довге волосся чи коротке — з якою довжиною будете мати молодший вигляд

Дівчина з гарним волоссям. Фото: freepik.com

Кожна жінка хоч раз у житті стояла перед дзеркалом і задумувалась про зміну зачіски. Відростити волосся чи, навпаки, відрізати — рішення непросте. Щоб експеримент вдався, варто зрозуміти, яка довжина волосся дійсно вам підходить.

Новини.LIVE розповість, яка довжина універсальна, а яка молодить.

Як обрати свою довжину волосся

Довге волосся — не всім воно йде

Довгі локони до талії чи ще нижче будуть мати красивий вигляд не на кожній жінці. Вони пасують, якщо:

вам до 25–30 років, шкіра свіжа, а обличчя здорового кольору;

зріст високий, від 175 см і більше;

фігура струнка, з тонкою шиєю та гарною талією;

обличчя правильного овального типу, високий лоб і виразні очі;

волосся густе та здорове — тонкі "мишачі" хвостики мають невдалий вигляд.

Довге волосся. Фото з Instagram

Коротка стрижка — секрет молодості

Якщо у вас м’яке, слухняне волосся, коротка стрижка або волосся до плечей може стати справжньою знахідкою. Вона миттєво додає свіжості і робить обличчя молодшим.

Кому коротке волосся пасує найбільше:

жінкам з тонкою шиєю і невеликими вушками;

власницям овального, квадратного або трикутного обличчя.

Якщо шия повна, краще обрати щось довше — коротка зачіска в такому випадку може мати не дуже гармонійний вигляд.

Коротке волосся. Фото з Instagram

Волосся середньої довжини — універсальне рішення

Локони до плечей — це "золота середина", яка підходить практично всім: і молодим дівчатам, і жінкам старшого віку, і худеньким, і пишнішим. Таке волосся легко укласти:

назад або в хвіст — відкриває красивий лоб і підкреслює вилиці та шию;

з чубчиком або локонами біля скронь — допомагає приховати недоліки: зморшки, стирчачі вушка або повну шию.

Середня довжина волосся. Фото з Instagram

Тож якщо хочете мати молодший вигляд, то зверніть увагу на коротку або середню довжину. Вона освіжає, додає легкості образу і чудово освіжає обличчя без косметики.

