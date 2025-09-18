Довге волосся чи коротке — з якою довжиною будете мати молодший вигляд

Омолоджуюча зачіска — яка довжина волосся додає свіжості обличчю
Кожна жінка хоч раз у житті стояла перед дзеркалом і задумувалась про зміну зачіски. Відростити волосся чи, навпаки, відрізати — рішення непросте. Щоб експеримент вдався, варто зрозуміти, яка довжина волосся дійсно вам підходить.
Новини.LIVE розповість, яка довжина універсальна, а яка молодить.
Як обрати свою довжину волосся
Довге волосся — не всім воно йде
Довгі локони до талії чи ще нижче будуть мати красивий вигляд не на кожній жінці. Вони пасують, якщо:
- вам до 25–30 років, шкіра свіжа, а обличчя здорового кольору;
- зріст високий, від 175 см і більше;
- фігура струнка, з тонкою шиєю та гарною талією;
- обличчя правильного овального типу, високий лоб і виразні очі;
- волосся густе та здорове — тонкі "мишачі" хвостики мають невдалий вигляд.
Коротка стрижка — секрет молодості
Якщо у вас м’яке, слухняне волосся, коротка стрижка або волосся до плечей може стати справжньою знахідкою. Вона миттєво додає свіжості і робить обличчя молодшим.
Кому коротке волосся пасує найбільше:
- жінкам з тонкою шиєю і невеликими вушками;
- власницям овального, квадратного або трикутного обличчя.
Якщо шия повна, краще обрати щось довше — коротка зачіска в такому випадку може мати не дуже гармонійний вигляд.
Волосся середньої довжини — універсальне рішення
Локони до плечей — це "золота середина", яка підходить практично всім: і молодим дівчатам, і жінкам старшого віку, і худеньким, і пишнішим. Таке волосся легко укласти:
- назад або в хвіст — відкриває красивий лоб і підкреслює вилиці та шию;
- з чубчиком або локонами біля скронь — допомагає приховати недоліки: зморшки, стирчачі вушка або повну шию.
Тож якщо хочете мати молодший вигляд, то зверніть увагу на коротку або середню довжину. Вона освіжає, додає легкості образу і чудово освіжає обличчя без косметики.
Раніше ми писали про те, які відтінки волосся є найбільш трендовими цього сезону.
Також ми повідомляли про модні стрижки для жінок після 40 років, що кардинально змінять імідж.
Читайте Новини.LIVE!