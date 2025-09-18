Відео
Головна Fashion Омолоджуюча зачіска — яка довжина волосся додає свіжості обличчю

Омолоджуюча зачіска — яка довжина волосся додає свіжості обличчю

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 16:01
Довге волосся чи коротке — з якою довжиною будете мати молодший вигляд
Дівчина з гарним волоссям. Фото: freepik.com

Кожна жінка хоч раз у житті стояла перед дзеркалом і задумувалась про зміну зачіски. Відростити волосся чи, навпаки, відрізати — рішення непросте. Щоб експеримент вдався, варто зрозуміти, яка довжина волосся дійсно вам підходить.

Новини.LIVE розповість, яка довжина універсальна, а яка молодить.

Читайте також:

Як обрати свою довжину волосся

Довге волосся — не всім воно йде

Довгі локони до талії чи ще нижче будуть мати красивий вигляд не на кожній жінці. Вони пасують, якщо:

  • вам до 25–30 років, шкіра свіжа, а обличчя здорового кольору;
  • зріст високий, від 175 см і більше;
  • фігура струнка, з тонкою шиєю та гарною талією;
  • обличчя правильного овального типу, високий лоб і виразні очі;
  • волосся густе та здорове — тонкі "мишачі" хвостики мають невдалий вигляд.
Довге волосся пасує далеко не усім
Довге волосся. Фото з Instagram

Коротка стрижка — секрет молодості

Якщо у вас м’яке, слухняне волосся, коротка стрижка або волосся до плечей може стати справжньою знахідкою. Вона миттєво додає свіжості і робить обличчя молодшим.

Кому коротке волосся пасує найбільше:

  • жінкам з тонкою шиєю і невеликими вушками;
  • власницям овального, квадратного або трикутного обличчя.

Якщо шия повна, краще обрати щось довше — коротка зачіска в такому випадку може мати не дуже гармонійний вигляд.

Коротка стрижка додає харизми жінкам
Коротке волосся. Фото з Instagram

Волосся середньої довжини  універсальне рішення

Локони до плечей — це "золота середина", яка підходить практично всім: і молодим дівчатам, і жінкам старшого віку, і худеньким, і пишнішим. Таке волосся легко укласти:

  • назад або в хвіст — відкриває красивий лоб і підкреслює вилиці та шию;
  • з чубчиком або локонами біля скронь — допомагає приховати недоліки: зморшки, стирчачі вушка або повну шию.
Найбільш універсальна довжина волосся - це середня
Середня довжина волосся. Фото з Instagram

Тож якщо хочете мати молодший вигляд, то зверніть увагу на коротку або середню довжину. Вона освіжає, додає легкості образу і чудово освіжає обличчя без косметики.

Раніше ми писали про те, які відтінки волосся є найбільш трендовими цього сезону.

Також ми повідомляли про модні стрижки для жінок після 40 років, що кардинально змінять імідж.

мода тренди зачіски волосся стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
