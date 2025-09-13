Які стрижки омолодять після 40 років — підбірка стильних зачісок

Жінка з красивою стрижкою. Фото: Freepik

Зачіска може повністю змінити зовнішній вигляд та скорегувати обличчя. Деякі варіанти здатні візуально підтягнути шкіру та зробити жінку молодшою. Стилісти зазначають, що є кілька стрижок, які ідеально пасуватимуть тим, кому вже за 40. Вони омолодять та приховають справжній вік.

Які стрижки омолоджують

Каре

Така стрижка популярна серед красунь будь-якого вікую, однак особливо вона пасуватиме тим, кому вже за 40. Каре — універсальний варіант, який підійде під різні типи облич та структури волосся. До того ж така зачіска пасуватиме до різних стилів. Жінкам після 40 років варто обирати подовжене або ж класичне каре. Такі варіанти омолодять та візуально приберуть вік.

Стрижка каре. Фото: Instagram

Короткий боб

Ще одна стрижка, яка буде омолоджувати, — короткий боб. Крім того, вона не втрачає актуальності роками та завжди залишається завжди в моді. Така зачіска не потребує особливого догляду, адже короткі пасма легко мити, сушити та укладати. Стилісти зазначають, що молодшого вигляду додадуть також теплі кольори такої стрижки.

Стрижка короткий боб. Фото: Instagram

Чубчик-шторка

Чубчик-шторка — найпростіший варіант прибрати зайвий вік. Така стрижка візуально підтягує обличчя та ховає зморшки. Жінкам за 40 цей варіант підійде ще й через універсальність та актуальність. Чубчик може бути коротким чи подовженим, у будь-якому випадку така зачіска лише додасть стилю.

Стрижка з чубчиком. Фото: Instagram

Жінкам за 40 не варто боятися експериментувати. Замість стриманих класичних варіантів, краще звернути увагу на цікаві зачіски, що додадуть розкішності, стилю та елегантності.

