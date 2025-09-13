Відео
Стрижки для тих, кому за 40 — омолодять та підтягнуть обличчя

Стрижки для тих, кому за 40 — омолодять та підтягнуть обличчя

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 11:15
Які стрижки омолодять після 40 років — підбірка стильних зачісок
Жінка з красивою стрижкою. Фото: Freepik

Зачіска може повністю змінити зовнішній вигляд та скорегувати обличчя. Деякі варіанти здатні візуально підтягнути шкіру та зробити жінку молодшою. Стилісти зазначають, що є кілька стрижок, які ідеально пасуватимуть тим, кому вже за 40. Вони омолодять та приховають справжній вік.

Про це пише "Радіо ТРЕК".

Читайте також:

Які стрижки омолоджують

Каре

Така стрижка популярна серед красунь будь-якого вікую, однак особливо вона пасуватиме тим, кому вже за 40. Каре — універсальний варіант, який підійде під різні типи облич та структури волосся. До того ж така зачіска пасуватиме до  різних стилів. Жінкам після 40 років варто обирати подовжене або ж класичне каре. Такі варіанти омолодять та візуально приберуть вік.

Які стрижки омолодять після 40 років
Стрижка каре. Фото: Instagram

Короткий боб

Ще одна стрижка, яка буде омолоджувати, — короткий боб. Крім того, вона не втрачає актуальності роками та завжди залишається завжди в моді. Така зачіска не потребує особливого догляду, адже короткі пасма легко мити, сушити та укладати. Стилісти зазначають, що молодшого вигляду додадуть також теплі кольори такої стрижки.

Які стрижки омолодять після 40 років
Стрижка короткий боб. Фото: Instagram

Чубчик-шторка

Чубчик-шторка — найпростіший варіант прибрати зайвий вік. Така стрижка візуально підтягує обличчя та ховає зморшки. Жінкам за 40 цей варіант підійде ще й через універсальність та актуальність. Чубчик може бути коротким чи подовженим, у будь-якому випадку така зачіска лише додасть стилю.

Які стрижки омолодять після 40 років
Стрижка з чубчиком. Фото: Instagram

Жінкам за 40 не варто боятися експериментувати. Замість стриманих класичних варіантів, краще звернути увагу на цікаві зачіски, що додадуть розкішності, стилю та елегантності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які стрижки не потрібно укладати щодня. Це ідеальні варіанти для тих, хто немає багато часу.

Також ми розповідали про те, які стильні зачіски обрати жінка після 60. Ці варіанти пасуватимуть усім.

вік стрижки поради волосся краса
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
