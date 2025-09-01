Короткі стрижки для жінок після 60 років — модні та елегантні варіанти

Жінка з короткою стрижкою. Фото: freepik.com

Знайти ідеальну стрижку після 60 років — інколи справжнє випробування. Волосся стає тоншим, сухішим, інколи втрачає об’єм. Але це зовсім не привід відмовлятися від модних експериментів. Правильна стрижка не лише освіжить образ, а й додасть молодості та впевненості.

Зіркова стилістка Клара Пьорвіс для видання Parade виділила декілька коротких стрижок, які чудово підходять літнім жінкам.

Які стрижки підійдуть зрілим жінкам

Французький боб

Французьке каре — це класика, яка ніколи не виходить з моди. М’які шари на кінцях і чубчик, що плавно переходить у пасма біля вилиць, чудово обрамляють обличчя. Таке каре додає об’єму, особливо якщо волосся тонке або рідке. Коротша довжина робить його легким і піднятим, а шари створюють відчуття густоти.

Піксі

Смілива і стильна стрижка, яка не потребує складного догляду. Піксі додає об’єму на маківці і робить волосся густішим. Вона універсальна: підходить круглим, квадратним, овальним і серцеподібним обличчям. Ідеальний варіант для тих, хто любить швидкі та стильні рішення.

Крісло Дженнер з піксі. Фото з Instagram

Довгий боб

Вік не обмежує довжину волосся — важливо, щоб вам було комфортно. Довгий боб, як у Джуліанни Мур, дозволяє зберегти трохи довжини без зайвого клопоту. Підходить для густого і не надто сухого волосся, легко укладається і має елегантний вигляд.

Класичний боб

Позачасова стрижка, яка підкреслює форму обличчя та лінію підборіддя, привертаючи увагу до очей. Рівний зріз по підборіддя або трохи нижче додає чіткості.

Джоді Фостер. Фото з Instagram

Для гладкого ефекту достатньо сушіння круглою щіткою або легкого вирівнювання плойкою.

