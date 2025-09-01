Короткі стрижки для жінок після 60 років — модні та елегантні варіанти

Стильні короткі стрижки для жінок 60+ — сучасні ідеї
Знайти ідеальну стрижку після 60 років — інколи справжнє випробування. Волосся стає тоншим, сухішим, інколи втрачає об’єм. Але це зовсім не привід відмовлятися від модних експериментів. Правильна стрижка не лише освіжить образ, а й додасть молодості та впевненості.
Зіркова стилістка Клара Пьорвіс для видання Parade виділила декілька коротких стрижок, які чудово підходять літнім жінкам.
Які стрижки підійдуть зрілим жінкам
Французький боб
Французьке каре — це класика, яка ніколи не виходить з моди. М’які шари на кінцях і чубчик, що плавно переходить у пасма біля вилиць, чудово обрамляють обличчя. Таке каре додає об’єму, особливо якщо волосся тонке або рідке. Коротша довжина робить його легким і піднятим, а шари створюють відчуття густоти.
Піксі
Смілива і стильна стрижка, яка не потребує складного догляду. Піксі додає об’єму на маківці і робить волосся густішим. Вона універсальна: підходить круглим, квадратним, овальним і серцеподібним обличчям. Ідеальний варіант для тих, хто любить швидкі та стильні рішення.
Довгий боб
Вік не обмежує довжину волосся — важливо, щоб вам було комфортно. Довгий боб, як у Джуліанни Мур, дозволяє зберегти трохи довжини без зайвого клопоту. Підходить для густого і не надто сухого волосся, легко укладається і має елегантний вигляд.
Класичний боб
Позачасова стрижка, яка підкреслює форму обличчя та лінію підборіддя, привертаючи увагу до очей. Рівний зріз по підборіддя або трохи нижче додає чіткості.
Для гладкого ефекту достатньо сушіння круглою щіткою або легкого вирівнювання плойкою.
Раніше ми писали про те, що Ліндсі Кохан повторила культову зачіску 2000-х.
Також ми повідомляли, які жіночі зачіски завжди будуть найзвабливішими в очах чоловіків.
Читайте Новини.LIVE!