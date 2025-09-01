Відео
Головна Fashion Стильні короткі стрижки для жінок 60+ — сучасні ідеї

Стильні короткі стрижки для жінок 60+ — сучасні ідеї

Дата публікації: 1 вересня 2025 12:49
Короткі стрижки для жінок після 60 років — модні та елегантні варіанти
Жінка з короткою стрижкою. Фото: freepik.com

Знайти ідеальну стрижку після 60 років — інколи справжнє випробування. Волосся стає тоншим, сухішим, інколи втрачає об’єм. Але це зовсім не привід відмовлятися від модних експериментів. Правильна стрижка не лише освіжить образ, а й додасть молодості та впевненості.

Зіркова стилістка Клара Пьорвіс для видання Parade виділила декілька коротких стрижок, які чудово підходять літнім жінкам.

Читайте також:

Які стрижки підійдуть зрілим жінкам

Французький боб

Французьке каре — це класика, яка ніколи не виходить з моди. М’які шари на кінцях і чубчик, що плавно переходить у пасма біля вилиць, чудово обрамляють обличчя. Таке каре додає об’єму, особливо якщо волосся тонке або рідке. Коротша довжина робить його легким і піднятим, а шари створюють відчуття густоти.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kaia (@kaiagerber)

Піксі

Смілива і стильна стрижка, яка не потребує складного догляду. Піксі додає об’єму на маківці і робить волосся густішим. Вона універсальна: підходить круглим, квадратним, овальним і серцеподібним обличчям. Ідеальний варіант для тих, хто любить швидкі та стильні рішення.

У Кріс Дженнер взірцева стрижка
Крісло Дженнер з піксі. Фото з Instagram

Довгий боб

Вік не обмежує довжину волосся — важливо, щоб вам було комфортно. Довгий боб, як у Джуліанни Мур, дозволяє зберегти трохи довжини без зайвого клопоту. Підходить для густого і не надто сухого волосся, легко укладається і має елегантний вигляд.

Класичний боб

Позачасова стрижка, яка підкреслює форму обличчя та лінію підборіддя, привертаючи увагу до очей. Рівний зріз по підборіддя або трохи нижче додає чіткості.

Класичний бой завжди буде в тренді
Джоді Фостер. Фото з Instagram

Для гладкого ефекту достатньо сушіння круглою щіткою або легкого вирівнювання плойкою.

Раніше ми писали про те, що Ліндсі Кохан повторила культову зачіску 2000-х.

Також ми повідомляли, які жіночі зачіски завжди будуть найзвабливішими в очах чоловіків.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
