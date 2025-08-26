Наймодніша стрижка осені-2025 — Winona cut у всій красі

Стрижка Winona — головний hair-тренд осені 2025
Осінь завжди надихає на зміни, і найпростіший спосіб освіжити образ — нова стрижка. Цього сезону у центрі уваги опинилась Winona.
Про неї написало видання Vogue.
Що за стрижку стилісти радять цієї осені
Це не зовсім легендарний короткий піксі Вайнони Райдер із 90-х, а більш сучасна версія — подовжений bixie (щось середнє між бобом і піксі), який акторка носила у фільмі Reality Bites (1994). Легка асиметрія, андрогінні риси й природна недбалість роблять цю стрижку універсальною. Її можна носити у трьох варіантах: розтріпаною, акуратно зачесаною гелем чи в м’якому натуральному стилі.
Чому всі закохались у Winona
Багато варіантів
За словами перукаря Кетрін Ленгфорд, ця довжина "грає" одразу трьома стилями: піксі, кроп і короткий боб до лінії щелепи.
Ретро-настрій
Грумер Чарлі Мак’юен відзначає, що в ній є легка ностальгія за кінцем 90-х, але без відчуття, що це "занадто модно".
Простота у догляді
Гуру стрижок Сем МакНайт називає Winona "свіжою і невимушеною". Вона вдалий вигляд має завжди й підходить різним типам волосся.
Як укладати
Головний секрет — жива текстура, ніби волосся має легкий гранжевий настрій. У Reality Bites зачіска Райдер мала такий вигляд, ніби волосся не мили кілька днів — і саме ця недбалість зараз у тренді.
Для чітких ліній підійде матова глина чи кремова помада. А якщо волосся тонке, то можна використати текстурний спрей, що додасть об’єму без зайвої ваги.
Одним словом, ця стрижка — ідеальний варіант для тих, хто хоче легкості, стилю й трохи бунтівного духу 90-х у сучасному виконанні.
