Наймодніша стрижка осені-2025 — Winona cut у всій красі

Стрижка. Фото: Freepik

Осінь завжди надихає на зміни, і найпростіший спосіб освіжити образ — нова стрижка. Цього сезону у центрі уваги опинилась Winona.

Про неї написало видання Vogue.

Реклама

Читайте також:

Що за стрижку стилісти радять цієї осені

Це не зовсім легендарний короткий піксі Вайнони Райдер із 90-х, а більш сучасна версія — подовжений bixie (щось середнє між бобом і піксі), який акторка носила у фільмі Reality Bites (1994). Легка асиметрія, андрогінні риси й природна недбалість роблять цю стрижку універсальною. Її можна носити у трьох варіантах: розтріпаною, акуратно зачесаною гелем чи в м’якому натуральному стилі.

Чому всі закохались у Winona

Багато варіантів

За словами перукаря Кетрін Ленгфорд, ця довжина "грає" одразу трьома стилями: піксі, кроп і короткий боб до лінії щелепи.

Ретро-настрій

Грумер Чарлі Мак’юен відзначає, що в ній є легка ностальгія за кінцем 90-х, але без відчуття, що це "занадто модно".

Простота у догляді

Гуру стрижок Сем МакНайт називає Winona "свіжою і невимушеною". Вона вдалий вигляд має завжди й підходить різним типам волосся.

Як укладати

Головний секрет — жива текстура, ніби волосся має легкий гранжевий настрій. У Reality Bites зачіска Райдер мала такий вигляд, ніби волосся не мили кілька днів — і саме ця недбалість зараз у тренді.

Для чітких ліній підійде матова глина чи кремова помада. А якщо волосся тонке, то можна використати текстурний спрей, що додасть об’єму без зайвої ваги.

Стильна стрижка. Фото з Instagram

Одним словом, ця стрижка — ідеальний варіант для тих, хто хоче легкості, стилю й трохи бунтівного духу 90-х у сучасному виконанні.

Раніше ми писали про те, яка стрижка пасує майже кожній жінці.

Також ми повідомляли, які зачіски найбільше подобаються чоловікам, на що є причини.