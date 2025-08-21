Відео
Стрижка, що не підводить — універсальний тренд року

Стрижка, що не підводить — універсальний тренд року

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 12:54
Яка стрижка пасує кожній жінці — відповідь стилістів
Дівчина з гарним волоссям. Фото: Freepik

Восени особливо хочеться оновити образ і справа не лише в бажанні змін. Але довжину волосся кардинально змінювати готові не всі. Саме тут ідеальним компромісом стає стрижка міді, або long bob.

Новини.LIVE розповість про цю стрижку більше.

Читайте також:

Чому більшість обирає довжину волосся міді

Лоб — це не просто "щось між коротким і довгим". Це універсальний варіант, який однаково пасує і студентці, і бізнесвумен. Довжина до плечей дозволяє щодня мати різний вигляд: сьогодні — гладке й елегантне, завтра — легкі хвилі з ефектом "пляжного" волосся. За словами відомих стилістів, секрет популярності цієї стрижки у балансі: вона одночасно практична й жіночна.

Боб цієї довжини має трендовий вигляд
Long bob. Фото з Instagram

Стилісти зазначають, що ця стрижка має доречний вигляд завжди. Варіації можуть бути різні — пряме волосся з боковим проділом, м’які шари на кінцях чи природна хвиля.

Для кого ця стрижка

Лоб можна підігнати під будь-яку форму обличчя.

  • Кругле — пасма довші спереду витягують овал.
  • Квадратне — легкі локони пом’якшують риси.
  • Овальне — підійде будь-який варіант, особливо зі зрізаними шарами.
  • Серцеподібне — прямий зріз або важчі кінчики додають балансу.
Яка стрижка точно підійде кожній
Стильний боб. Фото з Instagram

Чим зручна стрижка міді

Вона легко трансформується під будь-який образ і гардероб. А ще така зачіска любить аксесуари: обручі, заколки, капелюхи. З нею ви будете завжди мати доглянутий вигляд без багатогодинних укладок.

Раніше ми писали про один лайфхак, який допоможе врятувати зіпсовану зачіску.

Також ми повідомляли, яка стрижка візуально омолоджує на десятки років.

мода тренди стрижки зачіски стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
