Яка стрижка пасує кожній жінці — відповідь стилістів

Восени особливо хочеться оновити образ і справа не лише в бажанні змін. Але довжину волосся кардинально змінювати готові не всі. Саме тут ідеальним компромісом стає стрижка міді, або long bob.

Чому більшість обирає довжину волосся міді

Лоб — це не просто "щось між коротким і довгим". Це універсальний варіант, який однаково пасує і студентці, і бізнесвумен. Довжина до плечей дозволяє щодня мати різний вигляд: сьогодні — гладке й елегантне, завтра — легкі хвилі з ефектом "пляжного" волосся. За словами відомих стилістів, секрет популярності цієї стрижки у балансі: вона одночасно практична й жіночна.

Long bob. Фото з Instagram

Стилісти зазначають, що ця стрижка має доречний вигляд завжди. Варіації можуть бути різні — пряме волосся з боковим проділом, м’які шари на кінцях чи природна хвиля.

Для кого ця стрижка

Лоб можна підігнати під будь-яку форму обличчя.

Кругле — пасма довші спереду витягують овал.

Квадратне — легкі локони пом’якшують риси.

Овальне — підійде будь-який варіант, особливо зі зрізаними шарами.

Серцеподібне — прямий зріз або важчі кінчики додають балансу.

Стильний боб. Фото з Instagram

Чим зручна стрижка міді

Вона легко трансформується під будь-який образ і гардероб. А ще така зачіска любить аксесуари: обручі, заколки, капелюхи. З нею ви будете завжди мати доглянутий вигляд без багатогодинних укладок.

