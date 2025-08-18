Як приховати невдалу стрижку — найкращі поради від стилістів

Жінка робить зачіску. Фото: Freepik

Кожна з нас хоча б раз у житті виходила з салону з думкою, що тепер тільки перука може врятувати. І це нормально. Але стилісти стверджують, що погана стрижка не кінець світу, а лише тимчасовий дискомфорт, який цілком реально замаскувати.

Що робити з зіпсованою зачіскою

Приховайте невдачу за головним убором

Вдала ідея на осінь. Не обов’язково чекати, поки волосся відросте. Панамка, берет, тюрбан, кепка чи стильна хустка здатні додати модного акценту вашому образу. Плюс бонус — тепло і захист у холодну пору.

Головний убір. Фото з Instagram

Спробуйте новий колір

Фарбування — це справжня магія. Навіть якщо довжина підкачала, яскравий чи, навпаки, м’який відтінок може повністю змінити враження. Балаяж, мелірування або пастельні тони приховають недоліки стрижки й додадуть об’єму. А коротке волосся фарбувати взагалі одне задоволення, бо відростає швидко.

Вдале фарбування. Фото з Instagram

Зверніться до іншого майстра

Якщо щось справді пішло не так, не соромтеся піти до іншого перукаря. Але цього разу беріть із собою фото бажаного результату. Майстри не читають думки, тож краще показати, ніж пояснювати на пальцях.

Гарна стрижка. Фото з Instagram

Навчіться укладати те, що є

Навіть "зіпсований" зріз можна замаскувати за допомогою укладки. Спробуйте ефект мокрого волосся, плетіння, пучки або зачіски з аксесуарами. Шпильки, стрічки, обідки й хустки зараз у тренді, тож у вас купа можливостей зробити вигляд, ніби так і задумано.

Хустку у волоссі. Фото з Instagram

Поки ви експериментуєте з укладками й кольорами, паралельно можна стимулювати ріст волосся. Маски з рициновою олією, нікотинова кислота, засоби з алое та медом працюють краще, ніж здається. Волосся точно відросте, і нова стрижка стане лише смішним спогадом.

