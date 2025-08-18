Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Невдала стрижка не вирок — як можна врятувати зіпсований образ

Невдала стрижка не вирок — як можна врятувати зіпсований образ

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 16:06
Як приховати невдалу стрижку — найкращі поради від стилістів
Жінка робить зачіску. Фото: Freepik

Кожна з нас хоча б раз у житті виходила з салону з думкою, що тепер тільки перука може врятувати. І це нормально. Але стилісти стверджують, що погана стрижка не кінець світу, а лише тимчасовий дискомфорт, який цілком реально замаскувати.

Новини.LIVE розповість, як правильно підійти до справи.

Реклама
Читайте також:

Що робити з зіпсованою зачіскою

Приховайте невдачу за головним убором

Вдала ідея на осінь. Не обов’язково чекати, поки волосся відросте. Панамка, берет, тюрбан, кепка чи стильна хустка здатні додати модного акценту вашому образу. Плюс бонус — тепло і захист у холодну пору.

Головний убір допоможе врятувати зіпсовану зачіску
Головний убір. Фото з Instagram

Спробуйте новий колір

Фарбування — це справжня магія. Навіть якщо довжина підкачала, яскравий чи, навпаки, м’який відтінок може повністю змінити враження. Балаяж, мелірування або пастельні тони приховають недоліки стрижки й додадуть об’єму. А коротке волосся фарбувати взагалі одне задоволення, бо відростає швидко.

Фарбування волосся може приховати невдалу зачіску
Вдале фарбування. Фото з Instagram

Зверніться до іншого майстра

Якщо щось справді пішло не так, не соромтеся піти до іншого перукаря. Але цього разу беріть із собою фото бажаного результату. Майстри не читають думки, тож краще показати, ніж пояснювати на пальцях.

Зіпсовану зачіску завжди можна врятувати
Гарна стрижка. Фото з Instagram

Навчіться укладати те, що є

Навіть "зіпсований" зріз можна замаскувати за допомогою укладки. Спробуйте ефект мокрого волосся, плетіння, пучки або зачіски з аксесуарами. Шпильки, стрічки, обідки й хустки зараз у тренді, тож у вас купа можливостей зробити вигляд, ніби так і задумано.

Аксесуари для волосся завжди будуть в нагоді
Хустку у волоссі. Фото з Instagram

Поки ви експериментуєте з укладками й кольорами, паралельно можна стимулювати ріст волосся. Маски з рициновою олією, нікотинова кислота, засоби з алое та медом працюють краще, ніж здається. Волосся точно відросте, і нова стрижка стане лише смішним спогадом.

Раніше ми писали про те, на які стрижки з 80-х звернути увагу цього року.

Також ми повідомляли, яка стрижка здатна вдало підкреслити риси будь-якого обличчя.

мода стрижки зачіски лайфхаки стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації