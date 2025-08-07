Відео
Головна Fashion Універсальна стрижка для будь-якого типу волосся — підійде усім

Універсальна стрижка для будь-якого типу волосся — підійде усім

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 16:04
Стрижка 2025, яка омолоджує та пасує всім типам обличчя
Процес стрижки. Фото: Freepik

Є стрижки, які ніколи не виходять з моди. Мова про каскад, яка саме з таких. Вона проста, але водночас дуже ефектна. Підходить практично всім — і тим, у кого волосся пряме, і тим, у кого воно хвилясте. І це та зачіска, яка не тільки прикрашає, а й працює на вас: підкреслює гарні риси обличчя, а недоліки — навпаки, маскує.

Новини.LIVE розповість про неї детальніше.

Читайте також:

Чому "каскад" — це завжди гарна ідея

Це не просто безладні шари. Каскад стрижеться за певною схемою: верхні пасма коротші, нижні — довші, переходи плавні, без різких сходинок. Найкоротше волосся зазвичай на маківці, а найдовше біля плечей чи нижче. Завдяки такій техніці й з’являється ефект живого, повного волосся. Існують і варіації: з м’якими переходами, каскад на кінчиках, асиметричні варіанти. Все залежить від того, який образ ви хочете створити.

Якщо у вас довге волосся, то каскад додасть йому руху та форми. Укладання більше не буде кошмаром — все лягає само. А якщо не встигли зробити зачіску, легка "творча недбалість" зараз в тренді. Взагалі у 2025-му наймодніші варіанти, коли шари починаються нижче підборіддя. Такий каскад має більш мʼякий та природний вигляд.

Яка стрижка личить всім і візуально омолоджує
Каскад на довге волосся. Фото з Instagram

Каскад на середній довжині волосся теж ідеальний буде мати вигляд. Не надто довго, але й не коротко. Каскад на такому волоссі має живий вигляд, додає свіжості та омолоджує.

Ще ця зачіска класно поєднується з фарбуванням типу шатуш, балаяж чи мелірування — відблиски на пасмах підкреслюють структуру і створюють ефект сонячного сяйва у волоссі. Ще можна додати чубчик, особливо після 40, і тоді отримаєте м’який ефект ліфтингу без жодної косметології.

Омолоджуюча стрижка 2025 року
Каскад на середню довжину. Фото з Instagram

Але не думайте, що ця стрижка лише для довгих локонів. Навпаки, на короткому волоссі вона теж має сучасний, енергійний вигляд й додає характеру образу. Навіть якщо волосся тонке або кучеряве, каскад допоможе зробити його більш об’ємним. Достатньо просто підсушити волосся феном і трохи підняти біля коріння.

Стрижка, що має сучасний і енергійний вигляд
Каскад на коротке волосся. Фото: кадр з відео

А для тих, хто хоче максимальної легкості й динаміки — є градуйований каскад. Він буквально "оживляє" волосся. Взагалі, каскад підлаштовується під ваш стиль, довжину, структуру волосся і навіть настрій.

Раніше ми писали про те, про яку нову стрижку говорять все частіше цього року.

Також ми повідомляли, яка стрижка гарно тримає форму в будь-якій ситуації.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
