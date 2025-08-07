Видео
Главная Fashion Универсальная стрижка для любого типа волос — подойдет всем

Универсальная стрижка для любого типа волос — подойдет всем

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 16:04
Стрижка 2025, которая омолаживает и подходит всем типам лица
Процесс стрижки. Фото: Freepik

Есть стрижки, которые никогда не выходят из моды. Речь о каскаде, которая именно из таких. Она простая, но в то же время очень эффектная. Подходит практически всем — и тем, у кого волосы прямые, и тем, у кого они волнистые. И это та прическа, которая не только украшает, но и работает на вас: подчеркивает красивые черты лица, а недостатки — наоборот, маскирует.

Новини.LIVE расскажет о ней подробнее.

Читайте также:

Почему "каскад" — это всегда хорошая идея

Это не просто беспорядочные слои. Каскад стрижется по определенной схеме: верхние пряди короче, нижние — длиннее, переходы плавные, без резких ступенек. Самые короткие волосы обычно на макушке, а самые длинные у плеч или ниже. Благодаря такой технике и появляется эффект живых, полных волос. Существуют и вариации: с мягкими переходами, каскад на кончиках, асимметричные варианты. Все зависит от того, какой образ вы хотите создать.

Если у вас длинные волосы, то каскад придаст им движения и формы. Укладка больше не будет кошмаром — все ложится само. А если не успели сделать прическу, легкая "творческая небрежность" сейчас в тренде. Вообще в 2025-м самые модные варианты, когда слои начинаются ниже подбородка. Такой каскад выглядит более мягким и естественным.

Яка стрижка личить всім і візуально омолоджує
Каскад на длинные волосы. Фото из Instagram

Каскад на средней длине волос тоже идеально будет смотреться. Не слишком долго, но и не коротко. Каскад на таких волосах имеет живой вид, добавляет свежести и омолаживает.

Еще эта прическа классно сочетается с окрашиванием типа шатуш, балаяж или мелирование — блики на прядях подчеркивают структуру и создают эффект солнечного сияния в волосах. Еще можно добавить челку, особенно после 40, и тогда получите мягкий эффект лифтинга без всякой косметологии.

Омолоджуюча стрижка 2025 року
Каскад на среднюю длину. Фото из Instagram

Но не думайте, что эта стрижка только для длинных локонов. Наоборот, на коротких волосах она тоже выглядит современно, энергично и добавляет характера образу. Даже если волосы тонкие или вьющиеся, каскад поможет сделать их более объемными. Достаточно просто подсушить волосы феном и немного приподнять у корней.

Стрижка, що має сучасний і енергійний вигляд
Каскад на короткие волосы. Фото: кадр из видео

А для тех, кто хочет максимальной легкости и динамики — есть градуированный каскад. Он буквально "оживляет" волосы. Вообще, каскад подстраивается под ваш стиль, длину, структуру волос и даже настроение.

Ранее мы писали о том, о какой новой стрижке говорят все чаще в этом году.

Также мы сообщали, какая стрижка хорошо держит форму в любой ситуации.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
