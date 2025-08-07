Стрижка 2025, которая омолаживает и подходит всем типам лица

Универсальная стрижка для любого типа волос — подойдет всем
Есть стрижки, которые никогда не выходят из моды. Речь о каскаде, которая именно из таких. Она простая, но в то же время очень эффектная. Подходит практически всем — и тем, у кого волосы прямые, и тем, у кого они волнистые. И это та прическа, которая не только украшает, но и работает на вас: подчеркивает красивые черты лица, а недостатки — наоборот, маскирует.
Новини.LIVE расскажет о ней подробнее.
Почему "каскад" — это всегда хорошая идея
Это не просто беспорядочные слои. Каскад стрижется по определенной схеме: верхние пряди короче, нижние — длиннее, переходы плавные, без резких ступенек. Самые короткие волосы обычно на макушке, а самые длинные у плеч или ниже. Благодаря такой технике и появляется эффект живых, полных волос. Существуют и вариации: с мягкими переходами, каскад на кончиках, асимметричные варианты. Все зависит от того, какой образ вы хотите создать.
Если у вас длинные волосы, то каскад придаст им движения и формы. Укладка больше не будет кошмаром — все ложится само. А если не успели сделать прическу, легкая "творческая небрежность" сейчас в тренде. Вообще в 2025-м самые модные варианты, когда слои начинаются ниже подбородка. Такой каскад выглядит более мягким и естественным.
Каскад на средней длине волос тоже идеально будет смотреться. Не слишком долго, но и не коротко. Каскад на таких волосах имеет живой вид, добавляет свежести и омолаживает.
Еще эта прическа классно сочетается с окрашиванием типа шатуш, балаяж или мелирование — блики на прядях подчеркивают структуру и создают эффект солнечного сияния в волосах. Еще можно добавить челку, особенно после 40, и тогда получите мягкий эффект лифтинга без всякой косметологии.
Но не думайте, что эта стрижка только для длинных локонов. Наоборот, на коротких волосах она тоже выглядит современно, энергично и добавляет характера образу. Даже если волосы тонкие или вьющиеся, каскад поможет сделать их более объемными. Достаточно просто подсушить волосы феном и немного приподнять у корней.
А для тех, кто хочет максимальной легкости и динамики — есть градуированный каскад. Он буквально "оживляет" волосы. Вообще, каскад подстраивается под ваш стиль, длину, структуру волос и даже настроение.
Ранее мы писали о том, о какой новой стрижке говорят все чаще в этом году.
Также мы сообщали, какая стрижка хорошо держит форму в любой ситуации.
Читайте Новини.LIVE!