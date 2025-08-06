Універсальна стрижка на осінь, що не виходить з моди

Гарна дівчина восени. Фото: Freepik

Шеггі — недбала, але стильна стрижка, яка повернулася в моду з 90-х і ніби створена для тих, хто не любить заморочок. Це той варіант, коли хочеться мати модний вигляд, але не витрачати години на укладку. Стрижка шеггі — багатошарова, з "рваними" кінчиками, які створюють ефект легкої недбалості, котрий зараз в моді.

Новини.LIVE розповість більше про цю трендову стрижку.

Реклама

Читайте також:

Стрижка, яка в будь-якому вигляді доречна

Це не просто модний каприз, а справжній порятунок для тонкого або неслухняного волосся. Завдяки шарам воно здається обʼємнішим, а обличчя — відкритішим. Найбільш вдалий вигляд ця стрижка має на світлому волоссі, але ніхто не забороняє експериментувати — шатенки, рудоволосі, брюнетки теж будуть з нею дуже гарні.

Стрижка шеггі. Фото з Instagram

Шеггі підходить практично всім, адже коротка чи середня довжина, з чубчиком або без, злегка хвилясте чи пряме — вона підлаштовується під ваш стиль. А ще додає образу характеру, зокрема трохи рок-н-ролу, трохи свободи, трохи юності.

Стильна стрижка на усі часи. Фото з Instagram

Цю стрижку обирають ті, хто хоче щось змінити, але не готовий до радикальних кроків. Вона не вимагає ідеальної укладки, адже й так має стильний вигляд. Шеггі допомагає підкреслити очі, освіжити риси обличчя та навіть трішки омолодити образ. Це щось на кшталт перезавантаження — легко, красиво й по-сучасному.

Гарна стрижка. Фото з Instagram

Цей стиль повернувся до нас із 90-х, але має цілком сучасний вигляд. Його головна перевага в багатошаровості, "рваних" пасмах, легкій недбалості й неймовірному обʼємі. Зачіска немов живе своїм життям — рухлива, жива, вільна.

Раніше ми писали про те, яку трендову стрижку носить Сальма Гаєк.

Також ми повідомляли про нову популярну стрижку цього сезону.