В тренди повернулась улюблена стрижка Сальми Гаєк з 90-х — кому вона підійде

Сальма Гаєк. Фото з Instagram

Мексиканська акторка Сальма Гаєк відома своїм витонченим смаком та відчуттям стилю. Її образи щоразу вражають й приголомшують красою. При цьому головною її прикрасою стала вже культова багатошарова стрижка. Вона була на піку популярності у 90-х й зараз знову повернулась в тренди.

Про це пише Vogue.

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Улюблена стрижка Сальми Гаєк

Сальма Гаєк ще у 1995 році вразила всіх своїм образом на прем'єрі фільму "Відчайдушний". Яскраво-червона сукня на бретелях та розкішний макіяж прикували погляди усіх. Однак найбільше публіку вразила зачіска знаменитості. Відтоді розкішна багатошарова стрижка стала культовою й підкорила серця красунь.

Сальма Гаєк в розкішній червоній сукні. Фото: Vogue

Образи Сальми постійно змінювалися, однак багатошарова стрижка стала її візитівкою. Розкішний об'єм біля коренів, м'які хвилі та текстуровані кінчики — така зачіска стане ідеальним доповненням до будь-якого лука.

Культова стрижка Сальми Гаєк. Фото: Vogue

Сьогодні красуні знову втрачають голову від багатошарової стрижки. Вона підійде майже всім формам обличчя, крім тих, хто має дуже витягнутий силует. Також перукарі радять уникати занадто коротких шарів, адже вони заберуть вагу на кінчиках та вкоротять довжину.

Крім того, доведеться навчитись укладати таку зачіску. Цей варіант точно не підійде тим, хто хоче просто прокинутись зранку, розчесати волосся й швиденько побігти на роботу. Доведеться використовувати фен чи плойку, аби придати такій стрижці красивої форми. Однак результат справді того вартий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що популярності знову набирає зачіска з 2000-х.

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