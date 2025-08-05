Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода У тренді улюблена стрижка Сальми Гаєк — омолодить й додасть стилю

У тренді улюблена стрижка Сальми Гаєк — омолодить й додасть стилю

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 16:01
В тренди повернулась улюблена стрижка Сальми Гаєк з 90-х — кому вона підійде
Сальма Гаєк. Фото з Instagram

Мексиканська акторка Сальма Гаєк відома своїм витонченим смаком та відчуттям стилю. Її образи щоразу вражають й приголомшують красою. При цьому головною її прикрасою стала вже культова багатошарова стрижка. Вона була на піку популярності у 90-х й зараз знову повернулась в тренди.

Про це пише Vogue.

Реклама
Читайте також:

Улюблена стрижка Сальми Гаєк

Сальма Гаєк ще у 1995 році вразила всіх своїм образом на прем'єрі фільму "Відчайдушний". Яскраво-червона сукня на бретелях та розкішний макіяж прикували погляди усіх. Однак найбільше публіку вразила зачіска знаменитості. Відтоді розкішна багатошарова стрижка стала культовою й підкорила серця красунь.

Улюблена стрижка Сальми Гаєк
Сальма Гаєк в розкішній червоній сукні. Фото: Vogue

Образи Сальми постійно змінювалися, однак багатошарова стрижка стала її візитівкою. Розкішний об'єм біля коренів, м'які хвилі та текстуровані кінчики — така зачіска стане ідеальним доповненням до будь-якого лука.

Улюблена стрижка Сальми Гаєк
Культова стрижка Сальми Гаєк. Фото: Vogue

Сьогодні красуні знову втрачають голову від багатошарової стрижки. Вона підійде майже всім формам обличчя, крім тих, хто має дуже витягнутий силует. Також перукарі радять уникати занадто коротких шарів, адже вони заберуть вагу на кінчиках та вкоротять довжину.

Крім того, доведеться навчитись укладати таку зачіску. Цей варіант точно не підійде тим, хто хоче просто прокинутись зранку, розчесати волосся й швиденько побігти на роботу. Доведеться використовувати фен чи плойку, аби придати такій стрижці красивої форми. Однак результат справді того вартий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що популярності знову набирає зачіска з 2000-х.

Також ми розповідали про те, яка стрижка стане наймоднішою восени 2025 року.

мода стрижки зачіски волосся краса
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації