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Главная Мода В тренде любимая стрижка Сальмы Хайек — омолодит и добавит стиля

В тренде любимая стрижка Сальмы Хайек — омолодит и добавит стиля

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 16:01
В тренды вернулась любимая стрижка Сальмы Хайек из 90-х — кому она подойдет
Сальма Хайек. Фото из Instagram

Мексиканская актриса Сальма Хайек известна своим утонченным вкусом и чувством стиля. Ее образы каждый раз поражают и ошеломляют красотой. При этом главным ее украшением стала уже культовая многослойная стрижка. Она была на пике популярности в 90-х и сейчас снова вернулась в тренды.

Об этом пишет Vogue.

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Любимая стрижка Сальмы Хайек

Сальма Хайек еще в 1995 году поразила всех своим образом на премьере фильма "Отчаянный". Ярко-красное платье на бретелях и роскошный макияж приковали взгляды всех. Однако больше всего публику поразила прическа знаменитости. С тех пор роскошная многослойная стрижка стала культовой и покорила сердца красавиц.

Улюблена стрижка Сальми Гаєк
Сальма Хайек в роскошном красном платье. Фото: Vogue

Образы Сальмы постоянно менялись, однако многослойная стрижка стала ее визитной карточкой. Роскошный объем у корней, мягкие волны и текстурированные кончики — такая прическа станет идеальным дополнением к любому луку.

Улюблена стрижка Сальми Гаєк
Культовая стрижка Сальмы Хайек. Фото: Vogue

Сегодня красавицы снова теряют голову от многослойной стрижки. Она подойдет почти всем формам лица, кроме тех, кто имеет очень вытянутый силуэт. Также парикмахеры советуют избегать слишком коротких слоев, ведь они заберут вес на кончиках и укоротят длину.

Кроме того, придется научиться укладывать такую прическу. Этот вариант точно не подойдет тем, кто хочет просто проснуться утром, расчесать волосы и быстренько побежать на работу. Придется использовать фен или плойку, чтобы придать такой стрижке красивую форму. Однако результат действительно того стоит.

Напомним, ранее мы писали о том, что популярность снова набирает прическа из 2000-х.

Также мы рассказывали о том, какая стрижка станет самой модной осенью 2025 года.

мода стрижки прически волосы красота
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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