Повернення культової зачіски 2000-х — модна версія 2025 року

Тренд з дитинства — зачіска 2000-х повернулась до моди
Колекція Chanel Haute Couture осінь-зима 2025 — це не просто мода, а справжня машина часу. І цього разу вона перенесла нас у нульові — епоху блиску, "вологих" укладок і волосся, зафіксованого гелем так, що не зрушиш його ні на міліметр. Багато років тому дівчата зачісували волосся назад і закріплювали пасма кольоровими крабиками. Так от — Chanel повернув цей стиль, але на свій лад.
Про це пише Vogue.
Про яку зачіску з нульових зараз усі знову говорять
В тренді зараз стильна версія зачіски з нульових: гладкий низький хвіст, зібраний у пучок, з недбалими кінчиками, які залишаються вільними. Може скластись помилкове враження, що цю зачіску зробили нашвидкуруч, але саме в цьому її особливість. Ідеальна укладка, яка не привертає багато уваги, проте завжди має стильний вигляд.
Що потрібно для укладки цієї зачіски:
- гель, мус або віск — щоб прибрати дрібні волоски і зробити гладку основу;
- щітка з щільною щетиною — вона допоможе "причесати" кожен сантиметр;
- невидимки — щоб закріпити пучок;
- лак для фіксації, але без фанатизму.
Такий образ — справжня палочка-виручалочка. Ідеальний для тих днів, коли не хочеться мити голову, але мати охайний вигляд все ж потрібно. Зачіска тримається цілий день, а головне — дуже стильна.
Це ідеальний баланс між недбалістю та стилем. Те, що треба для офісу, побачення чи навіть світського заходу. Chanel знову доводить, що мода — це не завжди про складність. Іноді достатньо просто озирнутись у минуле, взяти звідти щось цікаве, але зробити його більш сучасним.
Раніше ми писали про те, які зачіски з 50-х зараз знову варто спробувати зробити.
Також ми повідомляли про стрижку, що буде в моді цієї осені — повертається через десятки років.
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