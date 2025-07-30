Повернення культової зачіски 2000-х — модна версія 2025 року

Дівчина з доглянутою зачіскою. Фото: Freepik

Колекція Chanel Haute Couture осінь-зима 2025 — це не просто мода, а справжня машина часу. І цього разу вона перенесла нас у нульові — епоху блиску, "вологих" укладок і волосся, зафіксованого гелем так, що не зрушиш його ні на міліметр. Багато років тому дівчата зачісували волосся назад і закріплювали пасма кольоровими крабиками. Так от — Chanel повернув цей стиль, але на свій лад.

Про це пише Vogue.

Реклама

Читайте також:

Про яку зачіску з нульових зараз усі знову говорять

В тренді зараз стильна версія зачіски з нульових: гладкий низький хвіст, зібраний у пучок, з недбалими кінчиками, які залишаються вільними. Може скластись помилкове враження, що цю зачіску зробили нашвидкуруч, але саме в цьому її особливість. Ідеальна укладка, яка не привертає багато уваги, проте завжди має стильний вигляд.

Chanel Haute Couture осінь-зима 2025. Фото: Vogue

Що потрібно для укладки цієї зачіски:

гель, мус або віск — щоб прибрати дрібні волоски і зробити гладку основу;

щітка з щільною щетиною — вона допоможе "причесати" кожен сантиметр;

невидимки — щоб закріпити пучок;

лак для фіксації, але без фанатизму.

Такий образ — справжня палочка-виручалочка. Ідеальний для тих днів, коли не хочеться мити голову, але мати охайний вигляд все ж потрібно. Зачіска тримається цілий день, а головне — дуже стильна.

Це ідеальний баланс між недбалістю та стилем. Те, що треба для офісу, побачення чи навіть світського заходу. Chanel знову доводить, що мода — це не завжди про складність. Іноді достатньо просто озирнутись у минуле, взяти звідти щось цікаве, але зробити його більш сучасним.

Раніше ми писали про те, які зачіски з 50-х зараз знову варто спробувати зробити.

Також ми повідомляли про стрижку, що буде в моді цієї осені — повертається через десятки років.