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Головна Мода Ретро-гламур у тренді — зачіски з 50-х захоплюють 2025 рік

Ретро-гламур у тренді — зачіски з 50-х захоплюють 2025 рік

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 16:01
Трендові зачіски з 50-х — як у відомих кінодів того часу
Дівчина з ретро-зачіскою. Фото: Freepik

Є щось особливе в епосі 50-х. Мерилін Монро, Одрі Гепберн, Грейс Келлі — ці жінки не просто диктували моду, вони створювали стиль, який досі надихає. І саме зараз зачіски того часу знову опинились у центрі уваги: їх носять зірки, моделі на подіумах і навіть ті, хто просто хоче додати у свій образ трішки ретро-шарму.

Видання Real Simple обрало найяскравіші зачіски 50-х, які знову на піку популярності.

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Poodle cut

Цю зачіску легко впізнати: дрібні пружні кучері, зібрані у щільну форму. Колись її обожнювала Люсіль Болл, а тепер вона трансформувалась у сучасну "ананасову" укладку. Ідеально пасує тим, у кого природні кучері: трошки пінки, бігуді або дифузор — і стиль готовий.

Victory Rolls

Два закручені валики по боках голови — це не просто зачіска, а справжнє ретро-заявлення. Вона з’явилась під час війни, але у 50-х стала must-have. Сьогодні такі укладки носять ті, хто любить pin-up естетику або просто хоче мати незабутній вигляд на вечірці.

Bouffant — чим більше об'єму, тим краще

Начіс, пухкий верх, округлі боки — Bouffant візуально подовжує силует і додає елегантності. Важливо: тримайте під рукою гребінець для начосу, лак і великі бігуді. І не бійтеся перебільшити — у цьому і вся суть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @librarianfits

Beehive — її неможливо не помітити

Це та сама зачіска, яка має такий вигляд, ніби волосся підняли до небес. Її обожнювали Арета Франклін і Джекі Кеннеді. А сьогодні до неї повертаються Бейонсе, Адель та інші зірки.

Створюється вона за допомогою валика, начосу і великої порції спрею. Ідеально для вечора або фотосесії.

Раніше ми писали про те, до якої стрижки варто придивитися цієї осені — знову в топі через десятки років.

Також ми повідомляли, від яких стрижок краще утриматись в найближчому майбутньому.

мода тренди зачіски волосся стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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