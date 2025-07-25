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Главная Мода Ретро-гламур в тренде — прически из 50-х захватывают 2025 год

Ретро-гламур в тренде — прически из 50-х захватывают 2025 год

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 16:01
Трендовые прически из 50-х — как у известных кинодив того времени
Девушка с ретро-прической. Фото: Freepik

Есть что-то особенное в эпохе 50-х. Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Грейс Келли — эти женщины не просто диктовали моду, они создавали стиль, который до сих пор вдохновляет. И именно сейчас прически того времени снова оказались в центре внимания: их носят звезды, модели на подиумах и даже те, кто просто хочет добавить в свой образ немного ретро-шарма.

Издание Real Simple выбрало самые яркие прически 50-х, которые снова на пике популярности.

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Poodle cut

Эту прическу легко узнать: мелкие упругие кудри, собранные в плотную форму. Когда-то ее обожала Люсиль Болл, а теперь она трансформировалась в современную "ананасовую" укладку. Идеально подходит тем, у кого естественные кудри: немножко пенки, бигуди или диффузор — и стиль готов.

Victory Rolls

Два закрученных валика по бокам головы — это не просто прическа, а настоящее ретро-заявление. Она появилась во время войны, но в 50-х стала must-have. Сегодня такие укладки носят те, кто любит pin-up эстетику или просто хочет выглядеть незабываемо на вечеринке.

Bouffant — чем больше объема, тем лучше

Начес, пухлый верх, округлые бока — Bouffant визуально удлиняет силуэт и добавляет элегантности. Важно: держите под рукой расческу для начеса, лак и крупные бигуди. И не бойтесь преувеличить — в этом и вся суть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @librarianfits

Beehive — ее невозможно не заметить

Это та самая прическа, которая выглядит так, будто волосы подняли до небес. Ее обожали Арета Франклин и Джеки Кеннеди. А сегодня к ней возвращаются Бейонсе, Адель и другие звезды.

Создается она с помощью валика, начеса и большой порции спрея. Идеально для вечера или фотосессии.

Ранее мы писали о том, к какой стрижке стоит присмотреться этой осенью — снова в топе спустя десятки лет.

Также мы сообщали, от каких стрижек лучше воздержаться в ближайшем будущем.

мода тренды прически волосы стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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