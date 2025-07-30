Возвращение культовой прически 2000-х — модная версия 2025 года

Девушка с ухоженной прической. Фото: Freepik

Коллекция Chanel Haute Couture осень-зима 2025 — это не просто мода, а настоящая машина времени. И в этот раз она перенесла нас в нулевые — эпоху блеска, "влажных" укладок и волос, зафиксированных гелем так, что не сдвинешь их ни на миллиметр. Много лет назад девушки причесывали волосы назад и закрепляли пряди цветными крабиками. Так вот — Chanel вернул этот стиль, но на свой лад.

Об этом пишет Vogue.

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В тренде сейчас стильная версия прически из нулевых: гладкий низкий хвост, собранный в пучок, с небрежными кончиками, которые остаются свободными. Может сложиться ошибочное впечатление, что эту прическу сделали на скорую руку, но именно в этом ее особенность. Идеальная укладка, которая не привлекает много внимания, однако всегда выглядит стильно.

Chanel Haute Couture осень-зима 2025. Фото: Vogue

Что нужно для укладки этой прически:

гель, мусс или воск — чтобы убрать мелкие волоски и сделать гладкую основу;

щетка с плотной щетиной — она поможет "причесать" каждый сантиметр;

невидимки — чтобы закрепить пучок;

лак для фиксации, но без фанатизма.

Такой образ — настоящая палочка-выручалочка. Идеален для тех дней, когда не хочется мыть голову, но выглядеть опрятно все же нужно. Прическа держится целый день, а главное — очень стильная.

Это идеальный баланс между небрежностью и стилем. То, что нужно для офиса, свидания или даже светского мероприятия. Chanel снова доказывает, что мода — это не всегда о сложности. Иногда достаточно просто оглянуться в прошлое, взять оттуда что-то интересное, но сделать его более современным.

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