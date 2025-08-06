Универсальная стрижка на осень, которая не выходит из моды

Красивая девушка осенью. Фото: Freepik

Шэгги — небрежная, но стильная стрижка, которая вернулась в моду из 90-х и будто создана для тех, кто не любит заморочек. Это тот вариант, когда хочется выглядеть модно, но не тратить часы на укладку. Стрижка шегги — многослойная, с "рваными" кончиками, которые создают эффект легкой небрежности, что сейчас в моде.

Новини.LIVE расскажет больше об этой трендовой стрижке.

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Это не просто модный каприз, а настоящее спасение для тонких или непослушных волос. Благодаря слоям они кажутся объемнее, а лицо — более открытым. Наиболее удачно эта стрижка смотрится на светлых волосах, но никто не запрещает экспериментировать — шатенки, рыжеволосые, брюнетки тоже будут с ней очень хороши.

Стрижка шегги. Фото из Instagram

Шегги подходит практически всем, ведь короткая или средняя длина, с челкой или без, слегка волнистая или прямая — она подстраивается под ваш стиль. А еще добавляет образу характера, в частности немного рок-н-ролла, немного свободы, немного юности.

Стильная стрижка на все времена. Фото из Instagram

Эту стрижку выбирают те, кто хочет что-то изменить, но не готов к радикальным шагам. Она не требует идеальной укладки, ведь и так выглядит стильно. Шегги помогает подчеркнуть глаза, освежить черты лица и даже немного омолодить образ. Это что-то вроде перезагрузки — легко, красиво и по-современному.

Красивая стрижка. Фото из Instagram

Этот стиль вернулся к нам из 90-х, но выглядит вполне современно. Его главное преимущество в многослойности, "рваных" прядях, легкой небрежности и невероятном объеме. Прическа словно живет своей жизнью — подвижная, живая, свободная.

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