Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Главная стрижка осени-2025 — стильная, удобная и универсальная

Главная стрижка осени-2025 — стильная, удобная и универсальная

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 16:04
Универсальная стрижка на осень, которая не выходит из моды
Красивая девушка осенью. Фото: Freepik

Шэгги — небрежная, но стильная стрижка, которая вернулась в моду из 90-х и будто создана для тех, кто не любит заморочек. Это тот вариант, когда хочется выглядеть модно, но не тратить часы на укладку. Стрижка шегги — многослойная, с "рваными" кончиками, которые создают эффект легкой небрежности, что сейчас в моде.

Новини.LIVE расскажет больше об этой трендовой стрижке.

Реклама
Читайте также:

Стрижка, которая в любом виде уместна

Это не просто модный каприз, а настоящее спасение для тонких или непослушных волос. Благодаря слоям они кажутся объемнее, а лицо — более открытым. Наиболее удачно эта стрижка смотрится на светлых волосах, но никто не запрещает экспериментировать — шатенки, рыжеволосые, брюнетки тоже будут с ней очень хороши.

Стрижка, яка підійде для неслухняного волосся
Стрижка шегги. Фото из Instagram

Шегги подходит практически всем, ведь короткая или средняя длина, с челкой или без, слегка волнистая или прямая — она подстраивается под ваш стиль. А еще добавляет образу характера, в частности немного рок-н-ролла, немного свободы, немного юности.

Стрижка, що додасть будь-якому образу характеру
Стильная стрижка на все времена. Фото из Instagram

Эту стрижку выбирают те, кто хочет что-то изменить, но не готов к радикальным шагам. Она не требует идеальной укладки, ведь и так выглядит стильно. Шегги помогает подчеркнуть глаза, освежить черты лица и даже немного омолодить образ. Это что-то вроде перезагрузки — легко, красиво и по-современному.

Шеггі допомогає освіжити образ
Красивая стрижка. Фото из Instagram

Этот стиль вернулся к нам из 90-х, но выглядит вполне современно. Его главное преимущество в многослойности, "рваных" прядях, легкой небрежности и невероятном объеме. Прическа словно живет своей жизнью — подвижная, живая, свободная.

Ранее мы писали о том, какую трендовую стрижку носит Сальма Хайек.

Также мы сообщали о новой популярной стрижке этого сезона.

мода тренды стрижки прически стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации