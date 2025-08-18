Как скрыть неудачную стрижку — лучшие советы от стилистов

Женщина делает прическу. Фото: Freepik

Каждая из нас хотя бы раз в жизни выходила из салона с мыслью, что теперь только парик может спасти. И это нормально. Но стилисты утверждают, что плохая стрижка не конец света, а лишь временный дискомфорт, который вполне реально замаскировать.

Что делать с испорченной прической

Скройте неудачу за головным убором

Удачная идея на осень. Не обязательно ждать, пока волосы отрастут. Панамка, берет, тюрбан, кепка или стильный платок способны добавить модного акцента вашему образу. Плюс бонус — тепло и защита в холодную пору.

Попробуйте новый цвет

Окрашивание — это настоящая магия. Даже если длина подкачала, яркий или, наоборот, мягкий оттенок может полностью изменить впечатление. Балаяж, мелирование или пастельные тона скроют недостатки стрижки и добавят объема. А короткие волосы красить вообще одно удовольствие, потому что отрастают быстро.

Обратитесь к другому мастеру

Если что-то действительно пошло не так, не стесняйтесь пойти к другому парикмахеру. Но на этот раз берите с собой фото желаемого результата. Мастера не читают мысли, поэтому лучше показать, чем объяснять на пальцах.

Научитесь укладывать то, что есть

Даже "подпорченный" срез можно замаскировать с помощью укладки. Попробуйте эффект мокрых волос, плетения, пучки или прически с аксессуарами. Заколки, ленты, ободки и платки сейчас в тренде, так что у вас куча возможностей сделать вид, будто так и задумано.

Пока вы экспериментируете с укладками и цветами, параллельно можно стимулировать рост волос. Маски с касторовым маслом, никотиновая кислота, средства с алоэ и медом работают лучше, чем кажется. Волосы точно отрастут, и новая стрижка станет лишь смешным воспоминанием.

