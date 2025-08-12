Мода на стрижки з 80-х повернулася — об’ємні та легкі в укладанні

Дівчина з об'ємною зачіскою. Фото: Freepik

Ледь ми звикли до повернення трендів із 90-х, як стилісти вже прогнозують новий бум зачісок із 80-х. І це не просто легка ностальгія — на подіумах і червоних доріжках панує справжній культ об’єму. Тоді, у яскравих 80-х, волосся мало бути максимально пишним: хімічна завивка, багатошарові стрижки, стильні пов’язки — усе це носили і зірки, і звичайні жінки, мріючи хоч трохи бути схожими на улюблених кумирів.

У Vogue відзначили, що сьогодні тренди з тієї епохи повертаються, але з сучасним прочитанням.

Багатошарова зачіска з об’ємом

У 80-х Брук Шилдс вважалася іконою краси — її хвилясте, густе волосся хотіли повторити всі. У новій інтерпретації цей стиль можна зробити м’якшим або навпаки більш сміливим, як у Майлі Сайрус, яка торік знову закохала публіку в об’ємні хвилі.

Майлі Сайрус. Фото з Instagram

Shag

Безладні шари, зухвалий настрій і ідеальна пара для шкіряної куртки чи байкерських чобіт. Такий образ обожнюють ті, хто не боїться виділятися. Акторка Флоренс П’ю навіть додала ефекту, знебарвивши волосся й вивернувши кінці назовні.

Акторка Флоренс П’ю. Фото з Instagram

Об’ємний боб

Кучерявий боб — одна з найвідоміших зачісок Мег Раян. У 80-х вона носила його з медовим відтінком і чубчиком, а об’єм був таким, що зачіску було видно здалеку. Цього року цей варіант знову у моді, особливо в поєднанні з легкою текстурою та природними хвилями.

Кучері до плечей

У часи розквіту своєї кар’єри Шер не розлучалася з хімічною завивкою. У ті роки кучері були майже обов’язковим атрибутом модниць. Зараз цей стиль повертається завдяки таким зіркам, як Зендая, яка з’явилася з ефектними локонами до плечей на прем’єрі "Дюни".

Стилісти додали, що якщо хочете спробувати зачіску з 80-х, не бійтеся об’єму — він може стати головною фішкою образу. І не обов’язково повторювати стиль "один в один", адже можна додати сучасних деталей, щоб мати свіжий й актуальний вигляд.

