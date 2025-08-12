Мода на стрижки из 80-х вернулась — объемные и легкие в укладке

Девушка с объемной прической. Фото: Freepik

Едва мы привыкли к возвращению трендов из 90-х, как стилисты уже прогнозируют новый бум причесок из 80-х. И это не просто легкая ностальгия — на подиумах и красных дорожках царит настоящий культ объема. Тогда, в ярких 80-х, волосы должны были быть максимально пышными: химическая завивка, многослойные стрижки, стильные повязки — все это носили и звезды, и обычные женщины, мечтая хоть немного походить на любимых кумиров.

В Vogue отметили, что сегодня тренды из той эпохи возвращаются, но с современным прочтением.

Многослойная прическа с объемом

В 80-х Брук Шилдс считалась иконой красоты — ее волнистые, густые волосы хотели повторить все. В новой интерпретации этот стиль можно сделать более мягким или наоборот более смелым, как у Майли Сайрус, которая в прошлом году снова влюбила публику в объемные волны.

Майли Сайрус. Фото из Instagram

Shag

Беспорядочные слои, дерзкое настроение и идеальная пара для кожаной куртки или байкерских сапог. Такой образ обожают те, кто не боится выделяться. Актриса Флоренс Пью даже добавила эффекта, обесцветив волосы и вывернув концы наружу.

Актриса Флоренс Пью. Фото из Instagram

Объемный боб

Кудрявый боб — одна из самых известных причесок Мег Райан. В 80-х она носила его с медовым оттенком и челкой, а объем был таким, что прическу было видно издалека. В этом году этот вариант снова в моде, особенно в сочетании с легкой текстурой и естественными волнами.

Кудри до плеч

Во времена расцвета своей карьеры Шер не расставалась с химической завивкой. В те годы кудри были почти обязательным атрибутом модниц. Сейчас этот стиль возвращается благодаря таким звездам, как Зендая, которая появилась с эффектными локонами до плеч на премьере "Дюны".

Стилисты добавили, что если хотите попробовать прическу из 80-х, не бойтесь объема — он может стать главной фишкой образа. И не обязательно повторять стиль "один в один", ведь можно добавить современных деталей, чтобы выглядеть свежо и актуально.

