Універсальна стрижка, яку радять зробити стилісти восени у 2025 році

Стрижка, яка підкреслить красу будь-якого обличчя
Зі зміною сезону багато хто мріє освіжити свій образ, і це не дивно. Інколи хочеться чогось легкого, зручного й водночас стильного. І тут на перший план виходить стрижка міді, або long bob — золота середина, яка вже кілька сезонів не сходить з модних п’єдесталів.
Чому long bob — універсальний вибір
Лоб — це не просто компроміс між коротким і довгим волоссям. Це стрижка-хамелеон, яка підлаштовується під будь-яку форму обличчя, текстуру й навіть ритм життя. Її можна зробити суворо прямою, додати м’яких шарів чи легких хвиль і щоразу образ буде мати новий вигляд. Саме ця гнучкість робить її улюбленицею як офісних леді, так і зірок червоної доріжки.
Довжину обирайте трохи вище або нижче плечей. І цього цілком достатньо, щоб вільно експериментувати:
- розгладити волосся до дзеркального блиску;
- створити пляжні хвилі для відпускного настрою;
- зібрати стильний хвіст чи пучок у спеку.
Чим захоплює ця стрижка
По-перше, омолоджує, бо робить риси обличчя м’якшими й свіжішими. Також вона не потребує складного догляду — достатньо кількох хвилин на укладку.
А ще підходить усім — секрет у правильному підборі форми та зрізу.
Як підібрати лоб під свій тип обличчя
- Круглому — подовжені передні пасма візуально витягують обличчя.
- Квадратному — м’які хвилі або легкі кучері згладжують кути.
- Овальному — можна все: від класичного рівного зрізу до рваних шарів.
- Серцеподібному — прямий зріз або важчі кінчики додають балансу.
Одним словом, стрижка long bob — розумне рішення для тих, хто хоче мати стильний вигляд без зайвого клопоту. Вона легко адаптується під настрій і обставини, чудово поєднується з будь-яким одягом і підходить усім без винятку.
