Універсальна стрижка, яку радять зробити стилісти восени у 2025 році

Стрижка. Фото: Freepik

Зі зміною сезону багато хто мріє освіжити свій образ, і це не дивно. Інколи хочеться чогось легкого, зручного й водночас стильного. І тут на перший план виходить стрижка міді, або long bob — золота середина, яка вже кілька сезонів не сходить з модних п’єдесталів.

Про це пише Vogue.

Реклама

Читайте також:

Чому long bob — універсальний вибір

Лоб — це не просто компроміс між коротким і довгим волоссям. Це стрижка-хамелеон, яка підлаштовується під будь-яку форму обличчя, текстуру й навіть ритм життя. Її можна зробити суворо прямою, додати м’яких шарів чи легких хвиль і щоразу образ буде мати новий вигляд. Саме ця гнучкість робить її улюбленицею як офісних леді, так і зірок червоної доріжки.

Довжину обирайте трохи вище або нижче плечей. І цього цілком достатньо, щоб вільно експериментувати:

розгладити волосся до дзеркального блиску;

створити пляжні хвилі для відпускного настрою;

зібрати стильний хвіст чи пучок у спеку.

Чим захоплює ця стрижка

По-перше, омолоджує, бо робить риси обличчя м’якшими й свіжішими. Також вона не потребує складного догляду — достатньо кількох хвилин на укладку.

Long bob. Фото з Instagram

А ще підходить усім — секрет у правильному підборі форми та зрізу.

Як підібрати лоб під свій тип обличчя

Круглому — подовжені передні пасма візуально витягують обличчя.

Квадратному — м’які хвилі або легкі кучері згладжують кути.

Овальному — можна все: від класичного рівного зрізу до рваних шарів.

Серцеподібному — прямий зріз або важчі кінчики додають балансу.

Одним словом, стрижка long bob — розумне рішення для тих, хто хоче мати стильний вигляд без зайвого клопоту. Вона легко адаптується під настрій і обставини, чудово поєднується з будь-яким одягом і підходить усім без винятку.

Раніше ми писали про те, які модні стрижки насправді підійдуть не усім.

Також ми повідомляли про об'ємні стрижки з 80-х, що знову підкорюють тренди.