Які модні стрижки личать не всім — іноді можуть тільки зіпсувати образ

Майстер по зачісках. Фото: Freepik

Перед тим як записатися до перукаря, варто подумати не лише про тренди, а й про те, як нова зачіска вплине на форму обличчя. Є кілька варіантів, які можуть мимоволі підкреслити щічки та візуально "розтягнути" пропорції.

Видання LuxyHair написало про те, які зачіски можуть бути невдалими.

Стрижки, що не для кожної вдалий вибір

Густий прямий чубчик

Він справді може виглядати стильно, але є нюанс: якщо чубчик щільний і опускається до рівня брів, він вкорочує лоб і робить обличчя більш "приплюснутим" зверху. А коли волосся ще й зачесане за вуха, ефект стає ще сильнішим.

Густий прямий чубчик. Фото з Instagram

Кращий варіант — легкі, багатошарові або косі чубчики, які додають руху та пом’якшують риси.

Каре до підборіддя

Класичний боб, який закінчується рівно на лінії підборіддя, буквально "обрамлює" цю зону, візуально розширюючи її. Для круглого чи квадратного обличчя це може бути не найвдаліший хід.

Каре до підборіддя. Фото з Instagram

Альтернатива — подовжене каре з плавними зрізами або філіруванням, яке витягує силует.

Зализані укладки

Ідеально гладкий хвіст чи пучок з чітким проділом відкривають обличчя на всі 100%, але водночас підкреслюють його природну форму. Якщо щічки виражені, такий стиль може візуально додати ще трохи об’єму.

Зализане волосся. Фото з Instagram



Щоб уникнути цього, можна випустити кілька вільних пасм біля обличчя або додати об’єму на верхівці.

Локони біля щік

Пружні хвилі, які закручуються всередину саме на рівні щік, часто підкреслюють округлість і роблять обличчя більш "пухким".

Локони біля щік. Фото з Instagram

Краще формувати завитки нижче — від ключиць і вниз, тоді силует виглядатиме витонченішим.

