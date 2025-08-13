Які модні стрижки личать не всім — іноді можуть тільки зіпсувати образ

Трендові стрижки, які личать не кожному типу обличчя
Перед тим як записатися до перукаря, варто подумати не лише про тренди, а й про те, як нова зачіска вплине на форму обличчя. Є кілька варіантів, які можуть мимоволі підкреслити щічки та візуально "розтягнути" пропорції.
Видання LuxyHair написало про те, які зачіски можуть бути невдалими.
Стрижки, що не для кожної вдалий вибір
Густий прямий чубчик
Він справді може виглядати стильно, але є нюанс: якщо чубчик щільний і опускається до рівня брів, він вкорочує лоб і робить обличчя більш "приплюснутим" зверху. А коли волосся ще й зачесане за вуха, ефект стає ще сильнішим.
Кращий варіант — легкі, багатошарові або косі чубчики, які додають руху та пом’якшують риси.
Каре до підборіддя
Класичний боб, який закінчується рівно на лінії підборіддя, буквально "обрамлює" цю зону, візуально розширюючи її. Для круглого чи квадратного обличчя це може бути не найвдаліший хід.
Альтернатива — подовжене каре з плавними зрізами або філіруванням, яке витягує силует.
Зализані укладки
Ідеально гладкий хвіст чи пучок з чітким проділом відкривають обличчя на всі 100%, але водночас підкреслюють його природну форму. Якщо щічки виражені, такий стиль може візуально додати ще трохи об’єму.
Щоб уникнути цього, можна випустити кілька вільних пасм біля обличчя або додати об’єму на верхівці.
Локони біля щік
Пружні хвилі, які закручуються всередину саме на рівні щік, часто підкреслюють округлість і роблять обличчя більш "пухким".
Краще формувати завитки нижче — від ключиць і вниз, тоді силует виглядатиме витонченішим.
Раніше ми писали про те, які обʼємні стрижки з 80-х зараз популярні як ніколи.
Також ми повідомляли, яка найпрактичніша і дуже стильна зачіска осені-2025.
Читайте Новини.LIVE!