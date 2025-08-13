Видео
Трендовые стрижки, которые подходят не каждому типу лица

Трендовые стрижки, которые подходят не каждому типу лица

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 16:01
Какие модные стрижки подходят не всем — иногда могут только испортить образ
Мастер по прическам. Фото: Freepik

Перед тем как записаться к парикмахеру, стоит подумать не только о трендах, но и о том, как новая прическа повлияет на форму лица. Есть несколько вариантов, которые могут невольно подчеркнуть щечки и визуально "растянуть" пропорции.

Издание LuxyHair написало о том, какие прически могут быть неудачными.

Читайте также:

Стрижки, которые не для каждой удачный выбор

Густая прямая челка

Она действительно может выглядеть стильно, но есть нюанс: если челка плотная и опускается до уровня бровей, она укорачивает лоб и делает лицо более "приплюснутым" сверху. А когда волосы еще и зачесаны за уши, эффект становится еще сильнее.

Густий чубчик пасує далеко не усім
Густая прямая челка. Фото из Instagram

Лучший вариант — легкие, многослойные или косые челки, которые добавляют движения и смягчают черты лица.

Каре до подбородка

Классический боб, который заканчивается ровно на линии подбородка, буквально "обрамляет" эту зону, визуально расширяя ее. Для круглого или квадратного лица это может быть не самый удачный ход.

Каре до підборіддя в стилі, але не усім підійде
Каре до подбородка. Фото из Instagram

Альтернатива — удлиненное каре с плавными срезами или филировкой, которое вытягивает силуэт.

Зализанные укладки

Идеально гладкий хвост или пучок с четким пробором открывают лицо на все 100%, но при этом подчеркивают его естественную форму. Если щечки выражены, такой стиль может визуально добавить еще немного объема.

Хтось любить таку укладку волосся, а дарма
Зализанные волосы. Фото из Instagram

Чтобы избежать этого, можно выпустить несколько свободных прядей возле лица или добавить объема на макушке.

Локоны возле щек

Упругие волны, которые закручиваются внутрь именно на уровне щек, часто подчеркивают округлость и делают лицо более "пухлым".

Усіма улюблені хвилі можуть зіпсувати найвдаліший образ
Локоны возле щек. Фото из Instagram

Лучше формировать завитки ниже — от ключиц и вниз, тогда силуэт будет выглядеть изящнее.

Ранее мы писали о том, какие объемные стрижки из 80-х сейчас популярны как никогда.

Также мы сообщали, какая самая практичная и очень стильная прическа осени-2025.

мода тренды стрижки прически стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
