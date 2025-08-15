Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Стрижка, которая подчеркнет красоту любого лица

Стрижка, которая подчеркнет красоту любого лица

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 16:03
Универсальная стрижка, которую советуют сделать стилисты осенью в 2025 году
Стрижка. Фото: Freepik

Со сменой сезона многие мечтают освежить свой образ, и это неудивительно. Иногда хочется чего-то легкого, удобного и одновременно стильного. И тут на первый план выходит стрижка миди, или long bob — золотая середина, которая уже несколько сезонов не сходит с модных пьедесталов.

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

Почему long bob — универсальный выбор

Лоб — это не просто компромисс между короткими и длинными волосами. Это стрижка-хамелеон, которая подстраивается под любую форму лица, текстуру и даже ритм жизни. Ее можно сделать строго прямой, добавить мягких слоев или легких волн и каждый раз образ будет выглядеть по-новому. Именно эта гибкость делает ее любимицей как офисных леди, так и звезд красной дорожки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by HIRO OCHI (@hirohair)

Длину выбирайте чуть выше или ниже плеч. И этого вполне достаточно, чтобы свободно экспериментировать:

  • разгладить волосы до зеркального блеска;
  • создать пляжные волны для отпускного настроения;
  • собрать стильный хвост или пучок в жару.

Чем восхищает эта стрижка

Во-первых, омолаживает, потому что делает черты лица более мягкими и свежими. Также она не требует сложного ухода — достаточно нескольких минут на укладку.

Стрижка, що зробить вас особливою
Long bob. Фото из Instagram

А еще подходит всем — секрет в правильном подборе формы и среза.

Как подобрать лоб под свой тип лица

  • Круглое — удлиненные передние пряди визуально вытягивают лицо.
  • Квадратное — мягкие волны или легкие кудри сглаживают углы.
  • Овальное — можно все: от классического ровного среза до рваных слоев.
  • Сердцевидное — прямой срез или более тяжелые кончики добавляют баланса.

Одним словом, стрижка long bob — разумное решение для тех, кто хочет выглядеть стильно без лишних хлопот. Она легко адаптируется под настроение и обстоятельства, отлично сочетается с любой одеждой и подходит всем без исключения.

Ранее мы писали о том, какие модные стрижки на самом деле подойдут не всем.

Также мы сообщали об объемных стрижках из 80-х, которые снова покоряют тренды.

мода тренды стрижки волосы стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации