Стрижки, що візуально омолоджують обличчя — поради для жінок 30+

Стильна жінка. Фото: Freepik

Зачіска справді може стати магічним інструментом — зробити образ легким, свіжим і навіть відняти кілька років від паспорта. Все що треба, це підібрати правильну форму стрижки та не боятися експериментів.

Про це розповіла експертка L'oreal Даррен Джеймс.

Реклама

Читайте також:

Які зачіски освіжають образ

Багатошаровий боб

Ця стрижка працює майже на всіх жінках незалежно від віку чи довжини волосся. Вона додає об’єму, пом’якшує риси обличчя й створює сучасний силует. До того ж багатошаровий боб має стильний вигляд і на короткому, і на середньому, і на довгому волоссі. Це той варіант, який ніколи не зрадить.

Багатошаровий боб. Фото з Instagram

Чубчик

Правильно підібраний чубчик може зробити обличчя візуально меншим і ніжнішим. Він додає образу грайливості та молодості. Варто пам’ятати, що занадто довгі пасма, які закривають очі, мають недбалий вигляд, тому краще обрати довжину, яка відкриває погляд.

Довгий чубчик. Фото з Instagram

Короткі стрижки

Стереотип про те, що коротке волосся підходить лише старшим жінкам, давно залишився у минулому. Насправді саме сучасні короткі стрижки (від піксі до каре до плечей) часто "забирають" 5–10 років. Вони роблять образ живим і динамічним.

Коротка стрижка. Фото з Instagram

Довге волосся з меліруванням

Тим, хто не готовий прощатися з довжиною, стилісти радять грати зі світлими акцентами. Легке мелірування візуально "підсвічує" обличчя, додає глибини кольору та робить риси м’якшими. Це один із найпростіших способів освіжити образ без кардинальних змін.

Мелірування. Фото з Instagram

Ефект легкої недбалості

Головний секрет молодості в природності. Зачіска з легкою "розхлябаністю", ніби ви щойно прокинулися, створює відчуття свободи та енергії. Такий стиль додає образу емоційності й позбавляє його надмірної "серйозності".

Легка зачіска. Фото з Instagram

Як бачимо, щоб мати молодший вигляд, достатньо правильної стрижки, легких акцентів і трохи сміливості, і тоді ваш образ засяє по-новому.

Раніше ми писали про те, які кроки допоможуть приховати невдалу стрижку.

Також ми повідомляли, як за допомогою стрижки вдало підкреслити риси свого обличчя.