Стрижки, що візуально омолоджують обличчя — поради для жінок 30+

Модні стрижки, що візуально приховують зморшки та роки
Зачіска справді може стати магічним інструментом — зробити образ легким, свіжим і навіть відняти кілька років від паспорта. Все що треба, це підібрати правильну форму стрижки та не боятися експериментів.
Про це розповіла експертка L'oreal Даррен Джеймс.
Які зачіски освіжають образ
Багатошаровий боб
Ця стрижка працює майже на всіх жінках незалежно від віку чи довжини волосся. Вона додає об’єму, пом’якшує риси обличчя й створює сучасний силует. До того ж багатошаровий боб має стильний вигляд і на короткому, і на середньому, і на довгому волоссі. Це той варіант, який ніколи не зрадить.
Чубчик
Правильно підібраний чубчик може зробити обличчя візуально меншим і ніжнішим. Він додає образу грайливості та молодості. Варто пам’ятати, що занадто довгі пасма, які закривають очі, мають недбалий вигляд, тому краще обрати довжину, яка відкриває погляд.
Короткі стрижки
Стереотип про те, що коротке волосся підходить лише старшим жінкам, давно залишився у минулому. Насправді саме сучасні короткі стрижки (від піксі до каре до плечей) часто "забирають" 5–10 років. Вони роблять образ живим і динамічним.
Довге волосся з меліруванням
Тим, хто не готовий прощатися з довжиною, стилісти радять грати зі світлими акцентами. Легке мелірування візуально "підсвічує" обличчя, додає глибини кольору та робить риси м’якшими. Це один із найпростіших способів освіжити образ без кардинальних змін.
Ефект легкої недбалості
Головний секрет молодості в природності. Зачіска з легкою "розхлябаністю", ніби ви щойно прокинулися, створює відчуття свободи та енергії. Такий стиль додає образу емоційності й позбавляє його надмірної "серйозності".
Як бачимо, щоб мати молодший вигляд, достатньо правильної стрижки, легких акцентів і трохи сміливості, і тоді ваш образ засяє по-новому.
