Головна Fashion Модні стрижки, що візуально приховують зморшки та роки

Модні стрижки, що візуально приховують зморшки та роки

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 12:55
Стрижки, що візуально омолоджують обличчя — поради для жінок 30+
Стильна жінка. Фото: Freepik

Зачіска справді може стати магічним інструментом — зробити образ легким, свіжим і навіть відняти кілька років від паспорта. Все що треба, це підібрати правильну форму стрижки та не боятися експериментів.

Про це розповіла експертка L'oreal Даррен Джеймс.

Читайте також:

Які зачіски освіжають образ

Багатошаровий боб

Ця стрижка працює майже на всіх жінках незалежно від віку чи довжини волосся. Вона додає об’єму, пом’якшує риси обличчя й створює сучасний силует. До того ж багатошаровий боб має стильний вигляд і на короткому, і на середньому, і на довгому волоссі. Це той варіант, який ніколи не зрадить.

Усі тільки і говорять про багатошаровий боб
Багатошаровий боб. Фото з Instagram

Чубчик

Правильно підібраний чубчик може зробити обличчя візуально меншим і ніжнішим. Він додає образу грайливості та молодості. Варто пам’ятати, що занадто довгі пасма, які закривають очі, мають недбалий вигляд, тому краще обрати довжину, яка відкриває погляд.

Довгий чубчик полюбився усім
Довгий чубчик. Фото з Instagram

Короткі стрижки

Стереотип про те, що коротке волосся підходить лише старшим жінкам, давно залишився у минулому. Насправді саме сучасні короткі стрижки (від піксі до каре до плечей) часто "забирають" 5–10 років. Вони роблять образ живим і динамічним.

Короткі стрижки завжди будуть мати елегантний вигляд
Коротка стрижка. Фото з Instagram

Довге волосся з меліруванням

Тим, хто не готовий прощатися з довжиною, стилісти радять грати зі світлими акцентами. Легке мелірування візуально "підсвічує" обличчя, додає глибини кольору та робить риси м’якшими. Це один із найпростіших способів освіжити образ без кардинальних змін.

Мелірування знову в моді
Мелірування. Фото з Instagram

Ефект легкої недбалості

Головний секрет молодості в природності. Зачіска з легкою "розхлябаністю", ніби ви щойно прокинулися, створює відчуття свободи та енергії. Такий стиль додає образу емоційності й позбавляє його надмірної "серйозності".

Легка недбалість у зачісках зараз в тренді
Легка зачіска. Фото з Instagram

Як бачимо, щоб мати молодший вигляд, достатньо правильної стрижки, легких акцентів і трохи сміливості, і тоді ваш образ засяє по-новому.

Раніше ми писали про те, які кроки допоможуть приховати невдалу стрижку.

Також ми повідомляли, як за допомогою стрижки вдало підкреслити риси свого обличчя.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
