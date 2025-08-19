Видео
Модные стрижки, которые визуально скрывают морщины и годы

Дата публикации 19 августа 2025 12:55
Стрижки, визуально омолаживающие лицо — советы для женщин 30+
Стильная женщина. Фото: Freepik

Прическа действительно может стать магическим инструментом — сделать образ легким, свежим и даже отнять несколько лет от паспорта. Все что нужно, это подобрать правильную форму стрижки и не бояться экспериментов.

Об этом рассказала эксперт L'oreal Даррен Джеймс.

Читайте также:

Какие прически освежают образ

Многослойный боб

Эта стрижка работает почти на всех женщинах независимо от возраста или длины волос. Она добавляет объема, смягчает черты лица и создает современный силуэт. К тому же многослойный боб стильно смотрится и на коротких, и на средних, и на длинных волосах. Это тот вариант, который никогда не предаст.

Усі тільки і говорять про багатошаровий боб
Многослойный боб. Фото из Instagram

Челка

Правильно подобранная челка может сделать лицо визуально меньше и нежнее. Она добавляет образу игривости и молодости. Стоит помнить, что слишком длинные пряди, которые закрывают глаза, выглядят небрежно, поэтому лучше выбрать длину, которая открывает взгляд.

Довгий чубчик полюбився усім
Длинная челка. Фото из Instagram

Короткие стрижки

Стереотип о том, что короткие волосы подходят только старшим женщинам, давно остался в прошлом. На самом деле именно современные короткие стрижки (от пикси до каре до плеч) часто "забирают" 5-10 лет. Они делают образ живым и динамичным.

Короткі стрижки завжди будуть мати елегантний вигляд
Короткая стрижка. Фото из Instagram

Длинные волосы с мелированием

Тем, кто не готов прощаться с длиной, стилисты советуют играть со светлыми акцентами. Легкое мелирование визуально "подсвечивает" лицо, добавляет глубины цвета и делает черты более мягкими. Это один из самых простых способов освежить образ без кардинальных изменений.

Мелірування знову в моді
Мелирование. Фото из Instagram

Эффект легкой небрежности

Главный секрет молодости в естественности. Прическа с легкой "небрежностью", будто вы только что проснулись, создает ощущение свободы и энергии. Такой стиль добавляет образу эмоциональности и лишает его чрезмерной "серьезности".

Легка недбалість у зачісках зараз в тренді
Легкая прическа. Фото из Instagram

Как видим, чтобы выглядеть моложе, достаточно правильной стрижки, легких акцентов и немного смелости, и тогда ваш образ засияет по-новому.

Ранее мы писали о том, какие шаги помогут скрыть неудачную стрижку.

Также мы сообщали, как с помощью стрижки удачно подчеркнуть черты своего лица.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
