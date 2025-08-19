Стрижки, визуально омолаживающие лицо — советы для женщин 30+

Стильная женщина. Фото: Freepik

Прическа действительно может стать магическим инструментом — сделать образ легким, свежим и даже отнять несколько лет от паспорта. Все что нужно, это подобрать правильную форму стрижки и не бояться экспериментов.

Об этом рассказала эксперт L'oreal Даррен Джеймс.

Какие прически освежают образ

Многослойный боб

Эта стрижка работает почти на всех женщинах независимо от возраста или длины волос. Она добавляет объема, смягчает черты лица и создает современный силуэт. К тому же многослойный боб стильно смотрится и на коротких, и на средних, и на длинных волосах. Это тот вариант, который никогда не предаст.

Многослойный боб. Фото из Instagram

Челка

Правильно подобранная челка может сделать лицо визуально меньше и нежнее. Она добавляет образу игривости и молодости. Стоит помнить, что слишком длинные пряди, которые закрывают глаза, выглядят небрежно, поэтому лучше выбрать длину, которая открывает взгляд.

Длинная челка. Фото из Instagram

Короткие стрижки

Стереотип о том, что короткие волосы подходят только старшим женщинам, давно остался в прошлом. На самом деле именно современные короткие стрижки (от пикси до каре до плеч) часто "забирают" 5-10 лет. Они делают образ живым и динамичным.

Короткая стрижка. Фото из Instagram

Длинные волосы с мелированием

Тем, кто не готов прощаться с длиной, стилисты советуют играть со светлыми акцентами. Легкое мелирование визуально "подсвечивает" лицо, добавляет глубины цвета и делает черты более мягкими. Это один из самых простых способов освежить образ без кардинальных изменений.

Мелирование. Фото из Instagram

Эффект легкой небрежности

Главный секрет молодости в естественности. Прическа с легкой "небрежностью", будто вы только что проснулись, создает ощущение свободы и энергии. Такой стиль добавляет образу эмоциональности и лишает его чрезмерной "серьезности".

Легкая прическа. Фото из Instagram

Как видим, чтобы выглядеть моложе, достаточно правильной стрижки, легких акцентов и немного смелости, и тогда ваш образ засияет по-новому.

