Главная Fashion Стрижка, что не подведет — универсальный тренд года

Стрижка, что не подведет — универсальный тренд года

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 12:54
Какая стрижка подходит каждой женщине — ответ стилистов
Девушка с красивыми волосами. Фото: Freepik

Осенью особенно хочется обновить образ и дело не только в желании перемен. Но длину волос кардинально менять готовы не все. Именно здесь идеальным компромиссом становится стрижка миди, или long bob.

Новини.LIVE расскажет об этой стрижке больше.

Читайте также:

Почему большинство выбирает длину волос миди

Лоб — это не просто "что-то между коротким и длинным". Это универсальный вариант, который одинаково подходит и студентке, и бизнесвумен. Длина до плеч позволяет каждый день выглядеть по-разному: сегодня —гладкие и элегантные, завтра — легкие волны с эффектом "пляжных" волос. По словам известных стилистов, секрет популярности этой стрижки в балансе: она одновременно практичная и женственная.

Боб цієї довжини має трендовий вигляд
Long bob. Фото из Instagram

Стилисты отмечают, что эта стрижка уместно смотрится всегда. Вариации могут быть разные — прямые волосы с боковым пробором, мягкие слои на концах или естественная волна.

Для кого эта стрижка подходит

Лоб можно подогнать под любую форму лица.

  • Круглое — пряди длиннее спереди вытягивают овал.
  • Квадратное — легкие локоны смягчают черты.
  • Овальное — подойдет любой вариант, особенно со срезанными слоями.
  • Сердцевидное — прямой срез или более тяжелые кончики добавляют баланса.
Яка стрижка точно підійде кожній
Стильный боб. Фото из Instagram

Чем удобна стрижка миди

Она легко трансформируется под любой образ и гардероб. А еще такая прическа любит аксессуары: обручи, заколки, шляпы. С ней вы будете всегда выглядеть ухоженно без многочасовых укладок.

Ранее мы писали об одном лайфхаке, который поможет спасти испорченную прическу.

Также мы сообщали, какая стрижка визуально омолаживает на десятки лет.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
