Какая стрижка подходит каждой женщине — ответ стилистов

Девушка с красивыми волосами. Фото: Freepik

Осенью особенно хочется обновить образ и дело не только в желании перемен. Но длину волос кардинально менять готовы не все. Именно здесь идеальным компромиссом становится стрижка миди, или long bob.

Новини.LIVE расскажет об этой стрижке больше.

Реклама

Читайте также:

Почему большинство выбирает длину волос миди

Лоб — это не просто "что-то между коротким и длинным". Это универсальный вариант, который одинаково подходит и студентке, и бизнесвумен. Длина до плеч позволяет каждый день выглядеть по-разному: сегодня —гладкие и элегантные, завтра — легкие волны с эффектом "пляжных" волос. По словам известных стилистов, секрет популярности этой стрижки в балансе: она одновременно практичная и женственная.

Long bob. Фото из Instagram

Стилисты отмечают, что эта стрижка уместно смотрится всегда. Вариации могут быть разные — прямые волосы с боковым пробором, мягкие слои на концах или естественная волна.

Для кого эта стрижка подходит

Лоб можно подогнать под любую форму лица.

Круглое — пряди длиннее спереди вытягивают овал.

Квадратное — легкие локоны смягчают черты.

Овальное — подойдет любой вариант, особенно со срезанными слоями.

Сердцевидное — прямой срез или более тяжелые кончики добавляют баланса.

Стильный боб. Фото из Instagram

Чем удобна стрижка миди

Она легко трансформируется под любой образ и гардероб. А еще такая прическа любит аксессуары: обручи, заколки, шляпы. С ней вы будете всегда выглядеть ухоженно без многочасовых укладок.

Ранее мы писали об одном лайфхаке, который поможет спасти испорченную прическу.

Также мы сообщали, какая стрижка визуально омолаживает на десятки лет.