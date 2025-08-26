Видео
Стрижка Winona — главный hair-тренд осени 2025 года

Стрижка Winona — главный hair-тренд осени 2025 года

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 12:53
Самая модная стрижка осени-2025 — Winona cut во всей красе
Стрижка. Фото: Freepik

Осень всегда вдохновляет на перемены, и самый простой способ освежить образ — новая стрижка. В этом сезоне в центре внимания оказалась Winona.

О ней написало издание Vogue.

Читайте также:

Что за стрижку стилисты советуют этой осенью

Это не совсем легендарный короткий пикси Вайноны Райдер из 90-х, а более современная версия — удлиненный bixie (нечто среднее между бобом и пикси), который актриса носила в фильме Reality Bites (1994). Легкая асимметрия, андрогинные черты и естественная небрежность делают эту стрижку универсальной. Ее можно носить в трех вариантах: растрепанной, аккуратно зачесанной гелем или в мягком натуральном стиле.

Почему все влюбились в Winona

Много вариантов

По словам парикмахера Кэтрин Лэнгфорд, эта длина "играет" сразу тремя стилями: пикси, кроп и короткий боб до линии челюсти.

Ретро-настроение

Грумер Чарли Макьюэн отмечает, что в ней есть легкая ностальгия по концу 90-х, но без ощущения, что это "слишком модно".

Простота в уходе

Гуру стрижек Сэм МакНайт называет Winona "свежей и непринужденной". Она хорошо смотрится всегда и подходит разным типам волос.

Как укладывать

Главный секрет — живая текстура, будто волосы имеют легкое гранжевое настроение. В Reality Bites прическа Райдер выглядела так, будто волосы не мыли несколько дней — и именно эта небрежность сейчас в тренде.

Для четких линий подойдет матовая глина или кремовая помада. А если волосы тонкие, то можно использовать текстурный спрей, который придаст объем без лишнего веса.

Стильна стрижка, що підійде на цю осінь
Стильная стрижка. Фото из Instagram

Одним словом, эта стрижка — идеальный вариант для тех, кто хочет легкости, стиля и немного бунтарского духа 90-х в современном исполнении.

Ранее мы писали о том, какая стрижка подходит почти каждой женщине.

Также мы сообщали, какие прически больше всего нравятся мужчинам, на что есть причины.

мода тренды стрижки прически стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
