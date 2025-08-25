Жіночі зачіски, що зводять чоловіків з розуму — будете неперевершені

Коси у дівчини. Фото: Freepik

Ми звикли думати, що жінки обирають стрижку лише для себе, але цікаво поглянути на ситуацію з іншого боку: які образи насправді подобаються чоловікам? Опитування показало, що серед фаворитів — як класичні варіанти, так і трохи грайливі, навіть недбалі зачіски.

Трендові зачіски, від яких чоловіки в захваті

Хвилі та кучері

Природні хвилі — це завжди плюс. Вони роблять жінку більш відкритою, безтурботною, "легкою на підйом". Чоловіки також зізнаються: доглянуті кучері справляють враження і мають дуже жіночний вигляд.

Кучеряве волосся. Фото з Instagram

Кінський хвіст

Проста, але завжди ефектна зачіска. Вона відкриває шию й плечі, поєднує спортивний настрій та ніжність. Чоловіки називають кінський хвіст однією з найбільш спокусливих деталей у жіночому образі.

Кінський хвіст. Фото з Instagram

Омбре

Дволикі красуні — блондинки й брюнетки в одній особі. Чоловіки звертають увагу на омбре і вважають його магнітом. Особливо подобаються сірі та холодні відтінки.

Омбре. Фото з Instagram

Недбалий пучок

Розпатланий пучок — універсальний варіант, який однаково добре працює з джинсами і вечірньою сукнею. Чоловіків приваблює ця легка "розслабленість", що має невимушений і водночас звабливий вигляд.

Недбалий пучок. Фото з Instagram

Коси та плетіння

Романтика завжди в моді. Акуратна коса чи хитре плетіння створює образ ніжної дівчини, і чоловіки це помічають.

Дівчина з косою. Фото з Instagram

Довге пряме волосся

Класика, яку складно затьмарити. Пряме, гладке, довге волосся завжди має елегантний й звабливий вигляд.

Довге пряме волосся. Фото з Instagram

Короткі стрижки

Не тільки довжина має значення. Стильні боб, піксі чи навіть зухвалий панк часто сприймаються як ознака впевненості в собі, а це безперечно підкуповує.

Коротка стрижка. Фото з Instagram

Тому короткі стрижки, як завжди, теж в тренді і в числі фаворитів у чоловіків.

